Першій заступниці очільника Нацбанку Катерині Рожковій та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу оголосили догану та повідомили про недовіру. Відповідне рішення ухвалила Рада регулятора.

За недовіру Сологубу та Рожковій проголосували ще 2 жовтня. Про це інформують на сайті Нацбанку. Читайте також Державний Ощадбанк отримав нового голову правління: ним став Наумов Рада вирішила: висловити недовіру першому заступнику Голови Національного банку України Рожковій Катерині Вікторівні та заступнику Голови Національного банку України Сологубу Дмитру Романовичу,

– мовиться у повідомленні регулятора. Що закидають Рожковій та Сологубу Порушення розпорядчих актів НБУ;

Порушення Кодексу етики працівника НБУ;

Порушення правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ;

Порушення вимог Кодексу законів про працю України. Коротко про Катерину Рожкову та Дмитра Сологуба Катерина Рожкова В українській банківській системі працює понад 20 років.

Посаду першої заступниці голови Нацбанку обіймає з 2018 року.

На цю посаду Рожкову запропонував тодішній очільник НБУ Яків Смолій.

Після скандальної відставки Смолія тимчасово виконувала обов'язки голови регулятора. Дмитро Сологуб У Нацбанку – з 2015 року.

Спочатку був виконувачем обов'язків заступника голови НБУ.

Курував департаменти монетарної політики та економічного аналізу, статистики і звітності, а також фінансової стабільності.