Першій заступниці глави НБУ Рожковій та заступнику Сологубу повідомили про недовіру
Першій заступниці очільника Нацбанку Катерині Рожковій та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу оголосили догану та повідомили про недовіру. Відповідне рішення ухвалила Рада регулятора.
За недовіру Сологубу та Рожковій проголосували ще 2 жовтня. Про це інформують на сайті Нацбанку.
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Рада вирішила: висловити недовіру першому заступнику Голови Національного банку України Рожковій Катерині Вікторівні та заступнику Голови Національного банку України Сологубу Дмитру Романовичу,
– мовиться у повідомленні регулятора.
Що закидають Рожковій та Сологубу
- Порушення розпорядчих актів НБУ;
- Порушення Кодексу етики працівника НБУ;
- Порушення правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ;
- Порушення вимог Кодексу законів про працю України.
Коротко про Катерину Рожкову та Дмитра Сологуба
Катерина Рожкова
- В українській банківській системі працює понад 20 років.
- Посаду першої заступниці голови Нацбанку обіймає з 2018 року.
- На цю посаду Рожкову запропонував тодішній очільник НБУ Яків Смолій.
- Після скандальної відставки Смолія тимчасово виконувала обов'язки голови регулятора.
Дмитро Сологуб
- У Нацбанку – з 2015 року.
- Спочатку був виконувачем обов'язків заступника голови НБУ.
- Курував департаменти монетарної політики та економічного аналізу, статистики і звітності, а також фінансової стабільності.