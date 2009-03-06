Перший тур Європою

Обама їде до Європи.

Президент США Барак Обама здійснить свій перший візит до країн Старого Світу в статусі глави держави. Очікується, що в рамках європейського турне американський лідер відвідає Великобританію, Францію, Німеччину та Чехію. Про це повідомила у четвер в Брюсселі держсекретар США Хілларі Клінтон.Візит Обами триватиме з 21 березня по 5 квітня та охопить найбільші саміти міжнародних та європейських структур. Барак Обама візьме, зокрема, участь у ювілейному 60-му саміті НАТО у Страсбурзі та Келі, а також у зустрічі з головами держав та урядів країн-членів Євросоюзу в Празі. Окрім цього, Обама має намір відвідати саміт "Великої двадцятки" у Лондоні, на якому зберуться представники найбільших економік світу.На думку експертів, новий лідер США зацікавлений у тісній співпраці та координації з європейськими структурами. Очікується, що впродовж візиту Обама торкнеться найактуальніших тем - від економічних проблем до зміни клімату на планеті.