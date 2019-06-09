Перший українець, який пішки пройшов через усі Гімалаї: захоплива історія львів’янина (фото)

Львів’янин Віталій Дячук став перший українцем, який зміг за три місяці здолати півтори тисячі кілометрів у горах. Він пройшов крізь зливи, хвороби та лавини, познайомився із десятками цікавих людей та милувався такими краєвидами, які бачили одиниці людей у всьому світі.

Найголовнішим атрибутом у подорожі для нього став рюкзак. Адже він вміщував усе необхідне для життя в горах: змінний одяг, спальник, льодоруб, цілий кілограм паперових карт і взуття.

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Непал одразу привітав "сюрпризами": сніг, туман, зливи, сліди барса поруч маршруту, а ще – загроза сходження лавини.

Упродовж трьох місяців Віталій наодинці здолав близько 30 перевалів. На його шляху популярні туристичні місця, наприклад, Анаппурна, Манаслу і Еверест, що чергувалися із безлюдними стежками.

Віталій поділився враженнями від краєвидів під час подорожі: фото

Львів`янин бачив цвітіння рододендронів, вечеряв у компанії крука, зустрів надзвичайно рідкісну червону панду. Тож іноді подорож минала серед казкової краси Гімалаїв.

Упродовж всієї подорожі львів`янина його супроводжували два прапори. Один – червоно-чорний він подарував, а синьо-жовтий залишив собі.



Віталій Дячук став першим українцем, який пройшов великий Гімалайський шлях з початку до його закінчення. За спогадами цієї мандрівки хоче написати книгу. А ще має і інші плани: організувати похід Татрами в Чехії для людей з ампутованими кінцівками і провести тренінг з альпінізму для ветеранів АТО.