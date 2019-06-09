00:47
9 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росію виставили на продаж. Путіна бомбить через серіал "Чорнобиль"
      Вєсті Кремля
      19:07, 8 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хто побив Ляшка. Зеленський проігнорив Луценка
      Вєсті.UA
      18:23, 8 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Перший українець, який пішки пройшов через усі Гімалаї: захоплива історія львів’янина (фото)

      19 Читать новость на русском

      Львів’янин Віталій Дячук став перший українцем, який зміг за три місяці здолати півтори тисячі кілометрів у горах. Він пройшов крізь зливи, хвороби та лавини, познайомився із десятками цікавих людей та милувався такими краєвидами, які бачили одиниці людей у всьому світі.

      Найголовнішим атрибутом у подорожі для нього став рюкзак. Адже він вміщував усе необхідне для життя в горах: змінний одяг, спальник, льодоруб, цілий кілограм паперових карт і взуття.

      Читайте також: Українець, який затримав дихання на рекордну кількість хвилин: захопливі кадри

      Непал одразу привітав "сюрпризами": сніг, туман, зливи, сліди барса поруч маршруту, а ще – загроза сходження лавини.

      Упродовж трьох місяців Віталій наодинці здолав близько 30 перевалів. На його шляху популярні туристичні місця, наприклад, Анаппурна, Манаслу і Еверест, що чергувалися із безлюдними стежками.

      Віталій поділився враженнями від краєвидів під час подорожі: фото

      Львів`янин бачив цвітіння рододендронів, вечеряв у компанії крука, зустрів надзвичайно рідкісну червону панду. Тож іноді подорож минала серед казкової краси Гімалаїв.

      Упродовж всієї подорожі львів`янина його супроводжували два прапори. Один – червоно-чорний він подарував, а синьо-жовтий залишив собі.


      Віталій Дячук став першим українцем, який пройшов великий Гімалайський шлях з початку до його закінчення. За спогадами цієї мандрівки хоче написати книгу. А ще має і інші плани: організувати похід Татрами в Чехії для людей з ампутованими кінцівками і провести тренінг з альпінізму для ветеранів АТО.

      blog_ava
      Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
      8 червня
      3849
      Теги: Новини України Новини Львова Подорожі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 8 червня: напад на оператора 24 каналу, авто поліції збило дитину у Конотопі
      8 червня , 22:07 Головні новини 8 червня: напад на оператора 24 каналу, авто поліції збило дитину у Конотопі
      1421
      Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
      8 червня , 22:02 Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
      Ірина Полицька 1566
      Війна затягує: захисники Світлодарської дуги про службу, побратимів та сім'ї
      8 червня , 22:00 Війна затягує: захисники Світлодарської дуги про службу, побратимів та сім'ї
      Володимир Патола
      Забагато збігів: що пов'язує загибель 5-річного Кирила та смерть студента у відділку міліції
      8 червня , 20:30 Забагато збігів: що пов'язує загибель 5-річного Кирила та смерть студента у відділку міліції
      Дмитро Гнап 1544
      Вибори до Ради: кого підтримають ті, хто голосували за Порошенка
      8 червня , 19:00 Вибори до Ради: кого підтримають ті, хто голосували за Порошенка
      Крістіна Бердинських 1342
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук