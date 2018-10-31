Першоліговий "Інгулець" переміг "Маріуполь" у Кубку України у матчі з двома вилученнями

В матчі 1/8 фіналу Кубка України "Інгулець" з села Петрове приймав "Маріуполь". І переміг більш досвідчених суперників.

Інгулець – Маріуполь 3:1

Голи: Козлов, 24, Хучбаров, Кобуладзе, 61 – Полегенько, 83

Вилучення: Кобуладзе, 82 – Поспелов, 20

Ще у першому таймі господарі поля забили двічі. Відзначився Козлов та Хучбаров.

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Варто відзначити, що перший гол було забито з пенальті. Окрім того, на 20-ій хвилині "Маріуполь" залишився у меншості – вилучили Поспелова.

На 61-ій хвилині "Інгулець" довів рахунок до розгромного – відзначився Кобуладзе.

"Маріуполю" вдалося скоротити відставання у рахунку вже наприкінці матчу. І теж з пенальті. Забив Полегенько. При цьому що у "Інгульця" теж вилучили гравця – автора третього голу Кобуладзе.

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"Інгулець" проходить у чвертьфінал Кубка України. Свого суперника команда дізнається вже у п’ятницю, 2 листопада.