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      Першоліговий "Інгулець" переміг "Маріуполь" у Кубку України у матчі з двома вилученнями

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      ФК "Інгулець" вийшов у чвертьфінал Кубка України
      ФК "Інгулець" вийшов у чвертьфінал Кубка України / ФК "Інгулець"

      В матчі 1/8 фіналу Кубка України "Інгулець" з села Петрове приймав "Маріуполь". І переміг більш досвідчених суперників.

      Інгулець – Маріуполь 3:1
      Голи: Козлов, 24, Хучбаров, Кобуладзе, 61 – Полегенько, 83
      Вилучення: Кобуладзе, 82 – Поспелов, 20

      Ще у першому таймі господарі поля забили двічі. Відзначився Козлов та Хучбаров.

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      Варто відзначити, що перший гол було забито з пенальті. Окрім того, на 20-ій хвилині "Маріуполь" залишився у меншості – вилучили Поспелова.

      На 61-ій хвилині "Інгулець" довів рахунок до розгромного – відзначився Кобуладзе.

      "Маріуполю" вдалося скоротити відставання у рахунку вже наприкінці матчу. І теж з пенальті. Забив Полегенько. При цьому що у "Інгульця" теж вилучили гравця – автора третього голу Кобуладзе.

      Читайте також: Кубок України: результати матчів 1/8 фіналу

      "Інгулець" проходить у чвертьфінал Кубка України. Свого суперника команда дізнається вже у п’ятницю, 2 листопада.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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