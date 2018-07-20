Чим корисні та шкідливі персики: цікаві факти
Попри те, що персики мають чудовий смак, вони ще й дуже корисні, мають лікувальні властивості. Проте ці фрукти можна їсти не всім.
У 100 грамів персиків міститься 46 ккал, тому вони є одними з низькокалорійних фруктів.
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Користь персиків
У персиках містяться такі мінерали як кальцій, залізо, магній, фосфор, калій, натрій, цинк, марганець, фтор та селен.
Фахівці з ароматерапії переконують, що аромат персиків здатний діяти як антидепресант. Ці фрукти сприяють покращення діяльності мозку, пам’яті, підвищує концентрацію уваги.
Персики корисно їсти дітям та вагітним жінкам, а також людям зі зниженим гемоглобіном.
Чим корисні персики
Однією з головних властивостей персика є його загальнозміцнювальна дія – у персиках є велика кількість вітамінів A, C і B. Тому фрукти рекомендують вживати після тривалої хвороби. Один персик надає 3/4 необхідного людині вітаміну С.
Каротин, що міститься в персику допомагає судинам і перешкоджає переродженню клітин. Якщо ви хочете мати гарну оксамитову шкіру та зберегти ефект надовго, то регулярне вживання персиків допоможе покращити живлення шкіри, утримує вологу в клітинах, попереджаючи появу зморщок.
Персиковий сік потрібно вживати при шлункових хворобах, зокрема при зниженій кислотності шлункового соку. Персики мають сечогінну дію та сприяють виведенню піску з нирок.
Чим корисні персики
Фрукти рекомендують їсти при серцевих захворюваннях через солі калію, які позитивно впливають на серце.
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Шкода персиків
Персики не можна вживати людям з такими захворюваннями:
– Індивідуальне несприйняття або алергія на персики;
– Цукровий діабет (тут головне не зловживати);
– Ожиріння;
– Гастрит з підвищеною кислотністю, виразкова хвороба;
– Розлад шлунку, діарея, будь-які захворювання шлунково-кишкового тракту, при яких необхідно обмежувати вживанням свіжих фруктів.
Чим шкідливі персики
Будь-хто може заробити розлад травлення, якщо будуть харчуватися лише персиками.
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