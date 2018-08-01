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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Петраков у збірній U-19 створив чудовий мікроклімат, – Маркевич

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Збірна України U-19
Збірна України U-19 / ffu.ua

Голова комітету національних збірних Мирон Маркевич привітав юнацьку збірну України U-19 із виходом до півфіналу чемпіонату Європи.

На юнацькому чемпіонаті Європи збірна України U-19 під керівництвом Олександра Петракова виконала головне завдання – здобула право зіграти наступного року на чемпіонаті світу, який проходитиме в Польщі.

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Хочу привітати команду, тренерський штаб та обслуговуючий персонал із виходом до півфіналу чемпіонату Європи, а також здобуттям путівки на чемпіонат світу. У наш нелегкий час такий результат багато чого вартий. Наставнику команди Олександру Петракову вдалося у своєму колективі створити чудовий мікроклімат, що, впевнений, допомогло на Євро демонструвати якісний футбол, – сказав Мирон Маркевич у інтерв'ю офіційному сайту ФФУ.

Нагадаємо, що Збірна України U19 на Чемпіонаті Європи у півфіналі була розгромлена однолітками з Португалії. Остаточний рахунок матчу піренейці встановили вже на 30-ій хвилині матчу. Попри це, завдяки виходу у півфінал Чемпіонату Європи, українці гарантували собі потрапляння на Чемпіонат світу U20.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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