Трагічний поворот подій стався під час сімейної відпустки на курорті Даламан, коли жінка отримала нестерпну звістку від сусідів з Англії. Повідомлялося, що її улюблений п'ятирічний кіт Тед потонув у басейні. Але все було дещо інакше!

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Кіт "воскрес" після того, як господарі заплатили за його кремацію

Під час сумної звістки сусіди навіть надали відеозапис, на якому було видно бездиханне тіло чорно-білого кота, що мало підтвердити жахливу втрату. Коли перший шок минув, жінка зателефонувала до крематорію Heavenly Pets, домовившись, що ті заберуть тіло її улюбленця і кремують його.



Ніккі і Тед / Фото Nicci Knight

Сусіди не могли повірити, коли через 4 дні після того, як Тед вважався мертвим, він несподівано з'явився, спокійно пройшовши через котячі двері місцевого будинку. Несподівана зустріч спонукала негайно зателефонувати Ніккі, яка була в Туреччині, щоб поділитися приголомшливою новиною про чудесне повернення Теда.

Спочатку я не повірила сусідці. Мені довелося змусити її зв'язатися зі мною по FaceTime, щоб я змогла переконатися, що Тед дійсно живий. Я заплатила 130 фунтів стерлінгів, щоб кремувати чужу кішку,

– зізналася вона.

Повернувшись з відпустки, Ніккі відвідала крематорій для домашніх тварин, де їй вручили пакетик на пам'ять з прахом невідомого кота. У пакеті, позначеному підписом "Не мертвий Тед", був відбиток лапи в рамці, відбитки носа, маленька баночка зі зразком шерсті, листівка зі співчуттям, пачка насіння незабудки і офіційний сертифікат про кремацію.



Кота вже "кремували", а він повернувся з мертвих / Фото Nicci Knight

Сім'я не змогла знайти власника мертвого кота. Вони підозрюють, що кіт може належати місцевій фермі, але поки що не отримали жодної заявки на його прах. Як благодійний жест співробітники крематорію оголосили про свій намір відмовитися від плати за кремацію і замість цього пожертвувати її місцевому центру порятунку котів.

Тим часом Тед насолоджується життям удома і не знає про емоційні потрясіння родини.