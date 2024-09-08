Домашній улюбленець швидко навчився розуміти знаки, які використовувала пара. Тепер пес розуміє і бурхливо реагує на все про що спілкуються господарі.

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Коргі розуміє мову жестів

У цій зворушливій історії чоловік, який одружився з жінкою з вадами слуху, обрав мову жестів як основний спосіб спілкування. Після того, як подружжя з'їхалося, чоловік перейшов з розмовної мови на мову жестів, щоб краще спілкуватися з дружиною.

Прикметно, що їхній коргі, на ім'я Еовін, також підхопив цю нову форму спілкування. Розумна собака навчилася реагувати на певні знаки, які використовує подружжя, зокрема, на знак, що настав час вечері. Тепер Еовін захоплено гавкає, коли бачить цей знак.

Проблема в тому, що ця коргі дуже-дуже розумна і почала вивчати жести для всіх кумедних слів, які їй подобаються. Тож тепер нам потрібно бути обережними, якщо ми збираємося показувати жестами, що приготувати на вечерю,

– розповів господар собаки.

Чоловік продемонстрував це. Не промовивши жодного слова, він жестом показав на їжу, викликавши миттєву реакцію коргі, чиї вуха нашорошилися, а очі заблищали в очікуванні, коли вона повернулася до кухні.

Як це відбувається: дивіться відео

Крім того, чоловік продемонстрував значення знаку "м'яч", що спонукало Еовін енергійно підстрибнути і голосно загавкати.

Це справді чудово, але це стало проблемою, тому що ми розмовляємо і запитуємо: "Гей, що ти хочеш сьогодні на вечерю?", а вона дивиться на цей знак і починає гавкати,

– поділився чоловік.

У відповідь на публікацію коментатори зазначили, що собаки краще запам'ятовують візуальні послідовності, ніж словесні підказки, тому вона і здається такою кмітливою.