Інтригуюче відкриття, зроблене дослідниками, показало, що унікальний вид тварин має не один, а два язики, що підкреслює еволюційні переваги цієї рідкісної особливості. Яка істота володіє додатковим язиком та навіщо їй це – далі у матеріалі.

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Лемур має два язики

На початку 20 століття вчені зробили дивовижне відкриття щодо лемурів: ці примати володіють другим язиком. Цю унікальну особливість можна спостерігати на фотографіях лемурів, які займаються поведінкою, відомою як "млем". Невелика біла структура, яку видно під час цієї дії, ідентифікована як під'язикова кістка, що нагадує загострену або схожу на щітку.

На відміну від основного язика над нею, під'язикова кістка не є частиною сенсорного досвіду і не має смакових рецепторів.

Спочатку цей додатковий орган вважався не більш ніж рудиментарна структура, проте тепер стало відомо, що під'язикова кістка насправді пов'язана з іншою незвичайною частиною анатомії лемура – зубним гребенем,

– йдеться у повідомленні.

Це набір із шести довгих зубів, розташованих у передній частині нижньої щелепи лемура, з двома іклами й чотирма різцями, який насправді трохи схожий на гребінь через невеликі проміжки між кожним зубом.

Для чого другий язик лемуру?

Лемури використовують свої спеціалізовані зубні гребінці для догляду за собою. Ця унікальна будова дозволяє приматам ефективно видаляти сміття зі своєї шерсті та шерсті своїх товаришів. Однак, було помічено, що волосся та інші частинки можуть застрягати в щілинах гребінця. У відповідь на цю проблему лемури покладаються на особливу адаптацію, відому як язиковий захист, що допомагає підтримувати чистоту їхніх інструментів для догляду за собою.



Лемури мають два язики / Фото Unsplash

Отже, за словами дослідників, другий язик лемурів виконує важливу роботу – допомагає тваринам ефективно підтримувати зубний ряд. Крім того, відіграє важливу роль у "соціальному грумінгу" – поведінці, яка дозволяє лемурам налагоджувати і підтримувати зв'язки у своїх соціальних групах.

До слова, використання зубного гребеня і додаткового язика – не єдиний спосіб для лемура створювати та підтримувати міцні зв'язки. Більш ранні дослідження вже показали, що, як і багато хто з людей, ці тварини також люблять плітки.