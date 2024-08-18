Хлопець припускає, що інцидент стався після п'яних витівок. Ролик із його реакцією став вірусним і зібрав понад 30 мільйонів переглядів.

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Олень дивився на хлопця, який щойно прокинувся

Несподівано для всіх, Ренд Старрок повідомив, що інцидент міг статися внаслідок нічних п'яних витівок. Він висловив своє здивування, коли, прокинувшись, виявив, що тварина дивиться на нього.

Просто запитання, хто-небудь коли-небудь прокидався від того, що в його ліжку лежить випадковий олень?

— запитав чоловік своїх підписників.

Піднявши камеру прямо над обличчям, він показав милу тварину, схожу на Бембі, яка уважно стежила за ним.

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Відео Ренда зібрало понад 30 мільйонів переглядів всього за 3 дні, дивуючи багатьох користувачів TikTok. Кадри викликали хвилю безтурботних жартів про несподіваний феномен:

"Вона чекала, поки ви встанете, і не заважала, дуже скромна, дуже шаноблива олениця",

"Чому зі мною ніколи такого не трапляється? Я хочу прокидатися від того, що випадкове оленятко дивиться, як я сплю",

"Йому просто потрібне місце для нічного відпочинку, а вранці воно зникне",

"Скажіть, що ви хоча б дали йому ім'я і залишили у себе".

Ренд поки що не підтвердив жодної з версій щодо цієї ситуації і не розповів, як тварина опинилася в його ліжку.