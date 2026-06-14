Именно поэтому "24 Канал" решил взглянуть на этот праздник шире и составил подборку четвероногих инфлюенсеров.

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Кто из домашних животных стал успешным блогером?

Хороший мальчик Джейми

Собачка породы голден-дудл постепенно завоевывает внимание все большего количества пользователей. Это и неудивительно, ведь собака активно "ведет" страницы сразу в TikTok, Threads и Instagram.

Джейми регулярно выкладывает фото и видео со своих прогулок, путешествий, делится лайфхаками, как находить общий язык со своей петмамой. А также этот хороший мальчик порой перевоплощается в модель и примеряет на себя разнообразные панамки.



Джейми в розовой панамке среди цветов / Фото со страницы jamie_good_boi

Любит этот малыш также кроликов и нередко смотрит про них мультики. А также Джейми – сторонник активного отдыха. Собака не только носится по улице с другими пушистыми друзьями – он с радостью присоединился к своей хозяйке и покатался вместе с ней на каяках.

Подобный опыт у Джейми уже был и на сапбордах.

Пес на воде: смотрите милое видео

Львовский кошачий мэр Левчик

Он – настоящий символ Львовского городского совета и активный пользователь сети. История Левчика началась осенью 2020 года, когда сотрудники мэрии спасли котенка, который оказался на дереве возле здания горсовета. После безуспешных поисков хозяев выяснилось, что животное жило на улице, поэтому кота решили оставить под опекой сотрудников. После осмотра у ветеринара он стал постоянным обитателем мэрии и получил неофициальное звание кошачьего мэра Львова.

С тех пор Левчик приступил к исполнению своих должностных обязанностей, при этом взяв в лапы телефон, и стал настоящей местной знаменитостью. На его страницах в соцсетях регулярно появляются фото и видео, где он встречает гостей города, участвует в различных мероприятиях, фотографируется с посетителями и даже иногда занимает кресло мэра.

Котик тоже не любит понедельники: смотрите милое фото Левчика

Сегодня Левчик стал неотъемлемой частью жизни львовской мэрии и одним из символов города. Его страницы в соцсетях читают не только украинцы, но и подписчики из разных стран мира.

Помимо забавного контента, аккаунты пушистого мэра также привлекают внимание к благотворительным проектам, общественным инициативам и важным городским мероприятиям.

Легенда украинского пет-блоггинга Степан

Кот Степан из Харькова стал одним из самых известных украинских пушистиков в соцсетях. Популярность ему принесли фото и видео, на которых он сидит за столом с бокалом или коктейлем рядом и неизменно демонстрирует свой фирменный задумчивый и немного уставший взгляд.

Именно этот образ настолько понравился пользователям сети, что Степан быстро превратился в популярный мем, с которым многие ассоциировали себя после тяжелого дня или на не слишком веселых вечеринках. Слава харьковского кота вышла далеко за пределы Украины.

Его фотографии публиковали в своих соцсетях известные знаменитости, среди которых певица Бритни Спирс, модель Хейли Бибер и актриса Дайан Крюгер.

Кроме того, со Степаном сотрудничали такие известные бренды, как Valentino, Crocs и Puma, а также телеканалы Discovery и MTV.

Котик регулярно радует своих подписчиков контентом: смотрите фото с его страницы

После начала полномасштабной войны Степан стал не только интернет-звездой, но и участником благотворительных инициатив. Благодаря своей популярности он помог собрать более 10 тысяч долларов для зоозащитных организаций и Николаевского зоопарка.

Во Франции Степан познакомился со своей будущей избранницей Стефанией. Впоследствии пушистик сделал ей предложение, а об их "свадьбе", как и обо всех важных событиях жизни котика, сообщили на его странице в Instagram.



Котики заключили брак / Фото со страницы Степана в Instagram

В шутливом посте отмечалось, что кот сделал своей возлюбленной предложение "лапками и сердцами", а подписчикам "молодожены" пожелали не скрывать чувств и ценить любовь. В ноябре 2025 года известный кот-блогер отпраздновал свой 17-й день рождения.

Интересно! Собачка Боря переквалифицировалась в модель и часто позирует на видео в стильных панамках. Ее хозяйка самостоятельно изготавливает головные уборы для собак и делится в сети интересным контентом с участием своей собаки.