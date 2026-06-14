Саме тому 24 Канал вирішив поглянути на це свято ширше й склав підбірку чотирилапих інфлюенсерів.

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Хто з домашніх тварин став успішним блогером?

Хороший хлопчик Джеймі

Песик породи голден-дудль поступово завойовує увагу все більшої кількості користувачів. Воно й не дивно, адже собака активно "веде" сторінки одразу в TikTok, Threads та Instagram.

Джеймі регулярно викладає фото й відео зі своїх прогулянок, подорожей, дітиться лайфгаками, як знаходити спільну мову зі своєю петмамою. А також цей хороший хлопчик часом перевтілюється на модель і приміряє на собі різноманітні панамки.



Джеймі в рожевій панамці серед квітів / Фото зі сторінки jamie_good_boi

Полюбляє цей малюк також кроликів і нерідко дивиться про них мультики. А також Джеймі – прихильник активного відпочинку. Собака не лише гасає вулицею з іншими пухнастими друзями – він із радістю долучився до своєї господарки й покатався разом із нею на каяках.

Подібний досвід Джеймі вже мав і на сапбордах.

Пес на воді: дивіться миле відео

Львівський котячий мер Левчик

Він – справжній символ Львівської міської ради й активний користувач мережі. Історія Левчика розпочалася восени 2020 року, коли працівники мерії врятували кошеня, яке опинилося на дереві біля будівлі міськради. Після безуспішних пошуків господарів з'ясувалося, що тварина жила на вулиці, тож кота вирішили залишити під опікою працівників. Після огляду у ветеринара він став постійним мешканцем мерії та отримав неофіційне звання котячого мера Львова.

З того часу Левчик став до виконання своїх посадових обов'язків, при цьому взявши до лапок телефон, і став справжньою місцевою знаменитістю. На його сторінках у соцмережах регулярно з'являються фото та відео, де він зустрічає гостей міста, бере участь у різних подіях, фотографується з відвідувачами та навіть іноді займає крісло мера.

Котик теж не любить понеділки: дивіться миле фото Левчика

Сьогодні Левчик став невід'ємною частиною життя львівської мерії та одним із символів міста. Його сторінки в соцмережах читають не лише українці, а й підписники з різних країн світу.

Окрім кумедного контенту, акаунти пухнастого мера також привертають увагу до благодійних проєктів, громадських ініціатив та важливих міських заходів.

Легенда українського пет-блогінгу Степан

Кіт Степан із Харкова став одним із найвідоміших українських пухнастиків у соцмережах. Популярність йому принесли фото та відео, на яких він сидить за столом із келихом або коктейлем поруч та незмінно демонструє свій фірмовий задумливий і трохи втомлений погляд.

Саме цей образ настільки сподобався користувачам мережі, що Степан швидко перетворився на популярний мем, з яким багато хто асоціював себе після важкого дня або на не надто веселих вечірках. Слава харківського кота вийшла далеко за межі України.

Його світлини публікували у своїх соцмережах відомі знаменитості, серед яких співачка Britney Spears, модель Hailey Bieber та акторка Diane Kruger.

Крім того, зі Степаном співпрацювали такі відомі бренди, як Valentino, Crocs та Puma, а також телеканали Discovery і MTV.

Котик регулярно тішить своїх підписників контентом: дивіться фото з його сторінки

Після початку повномасштабної війни Степан став не лише інтернет-зіркою, а й учасником благодійних ініціатив. Завдяки своїй популярності він допоміг зібрати понад 10 тисяч доларів для зоозахисних організацій та Миколаївського зоопарку.

У Франції Степан познайомився зі своєю майбутньою обраницею Стефанією. Згодом пухнастик освідчився їй, а про їхнє "весілля", як і про всі важливі події життя мурчика, повідомили на його сторінці в Instagram.



Котики уклали шлюб / Фото зі сторінки Степана в Instagram

У жартівливому дописі зазначалося, що кіт зробив своїй коханій пропозицію "лапки та серця", а підписникам "молодята" побажали не приховувати почуттів і цінувати кохання. У листопаді 2025 року відомий кіт-блогер відсвяткував свій 17-й день народження.

Цікаво! Песик Боря перекваліфікувався в моделі й частенько позує на відео в стильних панамках. Його власниця самостійно виготовляє головні убори для собак і ділиться в мережі цікавим контентом за участю свого собаки.