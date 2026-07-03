Специалисты по поведению животных объясняют, что механизмы памяти у собак гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд, и большую роль в этом играют эмоции и запахи. Подробнее об этом рассказали в видео проекта Animal Wised.

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Как четвероногий запоминает своего хозяина?

Собаки способны формировать очень прочную эмоциональную связь со своим хозяином, поэтому вопрос о том, может ли животное забыть человека, особенно после месяцев или даже лет разлуки, волнует многих.

Эксперты отмечают, что такие переживания часто преувеличены, ведь память собак работает иначе, чем человеческая. По словам специалистов, у собак существует два основных типа памяти:

кратковременная;

долговременная.

Кратковременная память очень ограничена и может длиться всего несколько минут. Например, если спрятать лакомство, собака сможет удерживать эту информацию в памяти примерно до двух минут, после чего она постепенно исчезает.

Зато долговременная память работает совсем иначе и позволяет животному сохранять важные воспоминания и эмоциональные впечатления значительно дольше.

Обратите внимание! Особенностью собачьей памяти является то, что собаки запоминают не столько конкретные события или детали, сколько эмоциональные ассоциации.

То есть животное связывает человека не только с внешностью, но прежде всего с тем, что оно чувствовало рядом с ним – безопасностью, заботой, едой, прогулками и положительными эмоциями.

Что помогает собакам запоминать людей?

Большую роль в этом процессе играет обоняние. Эксперты подчеркивают, что для собак запах является своеобразным "эмоциональным отпечатком" человека. Он связан с приятными событиями и гормоном окситоцином, который ассоциируется с привязанностью и ощущением комфорта.

Именно благодаря этому даже после длительной разлуки – месяцев или лет – собака может узнать хозяина по запаху и эмоциональным ассоциациям, связанным с ним. По словам специалистов, это не столько зрительная память, сколько глубокая эмоционально-обонятельная привязанность, которая обычно сохраняется надолго.

К слову, одной из самых известных является феноменальная история Хатико, который до последнего ждал возвращения своего хозяина. В общем, этот пес принадлежал к японской породе акита, которую в Японии традиционно ценили за преданность, смелость и сильный характер.

Именно Хатико стал одним из самых известных символов собачьей верности, воплотив эти черты наиболее ярко. В материале 24 Канала узнайте интересные факты о породе и о том, из-за чего она могла не сохраниться до наших дней.