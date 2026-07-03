Фахівці з поведінки тварин пояснюють, що механізми пам'яті у собак значно складніші, ніж може здатися на перший погляд, і велику роль у цьому відіграють емоції та запахи. Детальніше про це розповіли у відео проєкту Animal Wised.

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Як чотирилапий запам'ятовує свого власника?

Собаки здатні формувати дуже міцний емоційний зв'язок зі своїм господарем, тому питання про те, чи може тварина забути людину, особливо після місяців або навіть років розлуки, хвилює багатьох.

Експерти зазначають, що такі переживання часто є перебільшеними, адже пам'ять собак працює інакше, ніж людська. За словами спеціалістів, у собак існують два основні типи пам'яті:

короткочасна;

довготривала.

Короткочасна пам'ять є дуже обмеженою і може тривати лише кілька хвилин. Наприклад, якщо сховати ласощі, собака зможе утримувати цю інформацію у пам'яті приблизно до двох хвилин, після чого вона поступово зникає.

Натомість довготривала пам'ять працює зовсім інакше і дозволяє тварині зберігати важливі спогади та емоційні враження значно довше.

Зверніть увагу! Особливістю собачої пам'яті є те, що вони запам'ятовують не стільки конкретні події або деталі, скільки емоційні асоціації.

Тобто тварина пов'язує людину не лише із зовнішністю, а передусім із тим, що вона відчувала поруч із нею – безпекою, турботою, їжею, прогулянками та позитивними емоціями.

Що допомагає собакам пам'ятати про людей?

Велику роль у цьому процесі відіграє нюх. Експерти підкреслюють, що для собак запах є своєрідним "емоційним відбитком" людини. Він пов'язаний із приємними подіями та гормоном окситоцином, який асоціюється з прив'язаністю й відчуттям комфорту.

Саме завдяки цьому навіть після тривалої розлуки – місяців або років – собака може впізнати господаря за запахом та емоційними асоціаціями, які з ним пов'язані. За словами фахівців, це не стільки зорова пам'ять, скільки глибока емоційно-нюхова прив'язаність, яка зазвичай зберігається надовго.

До слова, однією з найбільш відомих є феноменальна історія Хатіко, який до останнього чекав на повернення свого господаря. Загалом, цей пес належав до японської породи акіта, яку в Японії традиційно цінували за відданість, сміливість і сильний характер.

Саме Хатіко став одним із найвідоміших символів собачої вірності, втіливши ці риси найяскравіше. У матеріалі 24 Каналу дізнавайтеся цікаві факти про породу й те, через що вона могла не зберегтися до наших днів.