Об этом пишет Catster.

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Почему кошки обожают резинки?

Ветеринары отмечают, что такое поведение является сочетанием природных инстинктов и сенсорной стимуляции, которую получает животное во время игры.

Одной из главных причин является охотничий инстинкт кошки. Резинка легко отскакивает, катится или "прыгает", имитируя движение мелкой добычи. Это мгновенно запускает естественную реакцию преследования и охоты.

Специалисты также отмечают, что кошек привлекает необычная текстура резинок – сочетание ткани, резины или силикона создает интересные тактильные ощущения.

Отдельную роль играет запах: предмет часто впитывает аромат владельца или косметических средств, что делает его "социально знакомым" для животного. Некоторые кошки реагируют даже на звук, возникающий при укусе или ударе лапой.

Игры с резинками помогают кошкам снимать напряжение и скуку. Ветеринары объясняют, что это способ самостоятельной стимуляции, особенно у животных, которые проводят много времени дома.

Могут ли резинки быть опасными для кошек?

Популярное среди владельцев домашних животных поведение, когда кошка играет с резинками для волос, может иметь серьезные последствия для здоровья.

Об этом предупреждают ветеринарные врачи и международные организации по защите животных, в частности Pet MD.

Специалисты объясняют, что кошка может легко проглотить резинку во время игры. Из-за эластичной структуры предмет не всегда проходит через желудочно-кишечный тракт естественным путем.

Особенно опасными считаются тонкие или тканевые резинки, которые животное может разгрызть на мелкие части. Ветеринары отмечают, что после проглатывания постороннего предмета у кошки могут появиться:

рвота или частые позывы к ней

отказ от еды

вялость и снижение активности

боль в животе

В таких случаях нужно немедленно обратиться в ветеринарную клинику.

А каких предметов кошки боятся?

Кошки не "ненавидят" огурцы, а реагируют на них инстинктивно, как на потенциальную угрозу, объясняют эксперты по поведению животных. В интернете распространены видео, где животные резко отскакивают или убегают, увидев огурец, что создало миф об их "аллергии" на этот овощ.

Специалисты отмечают, что такая реакция не связана с самим огурцом, а возникает из-за фактора неожиданности. Когда предмет внезапно появляется сзади или рядом с кошкой, она воспринимает это как возможную угрозу. В этот момент срабатывает инстинкт самосохранения, который заставляет животное мгновенно убегать или прыгать.

Дополнительную роль играет общая настороженность кошек к изменениям в окружающей среде. Некоторые специалисты также предполагают, что длинная форма огурца может ассоциироваться у животного со змеей, что усиливает реакцию избегания.

В то же время эксперты подчеркивают, что главным триггером остается именно неожиданное появление объекта, а не его вид.