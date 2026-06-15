Про це пише Catster.

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Чому кішки фанатіють від резинок?

Ветеринари зазначають, що така поведінка є поєднанням природних інстинктів та сенсорної стимуляції, яку отримує тварина під час гри.

Однією з головних причин є мисливський інстинкт кішка. Резинка легко відскакує, котиться або "стрибає", імітуючи рух дрібної здобичі. Це миттєво запускає природну реакцію переслідування та полювання.

Фахівці також зазначають, що кішок приваблює незвична текстура резинок – поєднання тканини, гуми або силікону створює цікаві тактильні відчуття.

Окрему роль відіграє запах: предмет часто вбирає аромат власника або косметичних засобів, що робить його "соціально знайомим" для тварини. Деякі кішки реагують навіть на звук, який виникає під час укусу або удару лапою.

Ігри з резинками допомагають кішкам знімати напругу та нудьгу. Ветеринари пояснюють, що це спосіб самостійної стимуляції, особливо у тварин, які проводять багато часу вдома.

Чи можуть резинки бути небезпечними для кішок?

Популярна серед власників домашніх тварин поведінка, коли кішка грається з резинками для волосся, може мати серйозні наслідки для здоров’я.

Про це попереджають ветеринарні лікарі та міжнародні організації з захисту тварин, зокрема Pet MD.

Фахівці пояснюють, що кішка може легко проковтнути резинку під час гри. Через еластичну структуру предмет не завжди проходить через шлунково-кишковий тракт природним шляхом.

Особливо небезпечними вважаються тонкі або тканинні резинки, які тварина може розгризти на дрібні частини. Ветеринари зазначають, що після проковтування стороннього предмета у кішки можуть з’явитися:

блювання або часті позиви до нього

відмова від їжі

млявість і зниження активності

біль у животі

У таких випадках потрібно негайно звернутися до ветеринарної клініки.

А яких предметів коти бояться?

Коти не "ненавидять" огірки, а реагують на них інстинктивно, як на потенційну загрозу, пояснюють експерти з поведінки тварин. В інтернеті поширені відео, де тварини різко відскакують або тікають, побачивши огірок, що створило міф про їхню "алергію" на цей овоч.

Фахівці наголошують, що така реакція не пов’язана з самим огірком, а виникає через фактор несподіванки. Коли предмет з’являється раптово позаду або поруч із кішкою, вона сприймає це як можливу загрозу. У цей момент спрацьовує інстинкт самозбереження, який змушує тварину миттєво тікати або стрибати.

Додатково роль відіграє загальна настороженість кішок до змін у навколишньому середовищі. Деякі спеціалісти також припускають, що довга форма огірка може асоціюватися у тварини зі змією, що підсилює реакцію уникнення.

Водночас експерти підкреслюють, що головним тригером залишається саме несподівана поява об’єкта, а не його вигляд.