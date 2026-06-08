Ученые подробнее исследовали этот феномен и определили, что влияет на продолжительность жизни обоих видов. Результаты исследования опубликовали в издании We Love Dogs. Среди главных факторов специалисты называют особенности иммунной системы и относительный размер мозга.

Интересно 11 дней в пути: девушка преодолела 4000 километров, чтобы показать своим собакам океан

Что известно о закономерностях, влияющих на жизнь кошек и собак?

Международная команда ученых под руководством Университета Бата (Англия) проанализировала геномы 46 видов млекопитающих и сопоставила их с максимальной зафиксированной продолжительностью жизни каждого вида – то есть не средним возрастом, а потенциальным пределом долголетия при благоприятных условиях.

Обратите внимание! Исследование показало, что виды-долгожители имеют общую особенность: в их геноме содержится больше генов, связанных с иммунной защитой.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

По мнению ученых, это свидетельствует о важной роли иммунной системы в замедлении старения и поддержании здоровья в течение жизни. Также специалисты подтвердили связь между большим мозгом и продолжительностью жизни.

Например, дельфины могут жить около 40 лет, а некоторые киты – более века. Для сравнения, мыши редко доживают больше чем до двух лет.

Впрочем, эта связь не является универсальной. Существуют исключения, в частности голые слепыши и летучие мыши, которые имеют небольшой мозг, но отмечаются необычно высокой продолжительностью жизни. Именно поэтому ученые сосредоточились на поиске других механизмов долголетия.

Дальнейший анализ подтвердил, что у видов с более долгой жизнью стабильно наблюдается большее количество генов, ответственных за иммунные функции. Это может помогать эффективнее противодействовать инфекциям, вовремя устранять поврежденные клетки и сдерживать развитие онкологических заболеваний.

Хотя исследование не касалось непосредственно собак и кошек, его выводы частично объясняют разницу в продолжительности их жизни. Коты обычно живут 12 – 15 лет, а некоторые мурчики даже превышают 20-летний возраст.

У собак этот показатель преимущественно составляет 10 – 13 лет и зависит от породы и размера. Исследователи отмечают, что коты имеют относительно больший мозг по сравнению с массой тела, а также определенные особенности иммунной системы.

В частности, у них реже возникают некоторые возрастные онкологические заболевания, а отдельные хронические воспалительные процессы развиваются медленнее, чем у собак. Именно эти факторы могут быть одними из причин их более долгой жизни.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о нескольких научных исследованиях, касающихся домашних животных. В частности, одно из них показало, что отношения людей с собаками сочетают черты дружбы и родительской заботы, одновременно оставаясь менее конфликтными.

Именно взаимодействие с любимцами часто приносит владельцам больше удовольствия, чем взаимоотношения с друзьями, детьми или партнерами.

Ученые также подтвердили, что хозяева и их собаки нередко имеют схожие внешние черты. Эксперименты показали, что люди могут правильно сочетать владельцев с их собаками по фотографиям чаще, чем случайно. Наибольшее значение имеют черты лица, в частности форма и выражение глаз.