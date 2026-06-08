Науковці детальніше дослідили цей феномен і визначили, що впливає на тривалість життя обох видів. Результати дослідження опублікували у виданні We Love Dogs. Серед головних чинників фахівці називають особливості імунної системи та відносний розмір мозку.

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Що відомо про закономірності, що впливають на життя котів і собак?

Міжнародна команда вчених під керівництвом Університету Бата (Англія) проаналізувала геноми 46 видів ссавців і зіставила їх із максимальною зафіксованою тривалістю життя кожного виду – тобто не середнім віком, а потенційною межею довголіття за сприятливих умов.

Зверніть увагу! Дослідження показало, що види-довгожителі мають спільну особливість: у їхньому геномі міститься більше генів, пов'язаних з імунним захистом.

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На думку вчених, це свідчить про важливу роль імунної системи у сповільненні старіння та підтриманні здоров'я протягом життя. Також фахівці підтвердили зв'язок між великим мозком і тривалістю життя.

Наприклад, дельфіни можуть жити близько 40 років, а деякі кити – понад століття. Для порівняння, миші рідко доживають більше ніж до двох років.

Втім, цей зв'язок не є універсальним. Існують винятки, зокрема голі сліпаки та кажани, які мають невеликий мозок, але відзначаються незвично високою тривалістю життя. Саме тому науковці зосередилися на пошуку інших механізмів довголіття.

Подальший аналіз підтвердив, що у видів із довшим життям стабільно спостерігається більша кількість генів, відповідальних за імунні функції. Це може допомагати ефективніше протидіяти інфекціям, вчасно усувати пошкоджені клітини та стримувати розвиток онкологічних захворювань.

Хоча дослідження не стосувалося безпосередньо собак і котів, його висновки частково пояснюють різницю в тривалості їхнього життя. Коти зазвичай живуть 12 – 15 років, а деякі мурчики навіть перевищують 20-річний вік.

У собак цей показник переважно становить 10 – 13 років і залежить від породи та розміру. Дослідники зазначають, що коти мають відносно більший мозок порівняно з масою тіла, а також певні особливості імунної системи.

Зокрема, у них рідше виникають деякі вікові онкологічні захворювання, а окремі хронічні запальні процеси розвиваються повільніше, ніж у собак. Саме ці фактори можуть бути одними з причин їхнього довшого життя.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про кілька наукових досліджень, що стосуються домашніх тварин. Зокрема, одне з них показало, що стосунки людей із собаками поєднують риси дружби та батьківської турботи, водночас залишаючись менш конфліктними.

Саме взаємодія з улюбленцями часто приносить власникам більше задоволення, аніж взаємини з друзями, дітьми чи партнерами.

Науковці також підтвердили, що господарі та їхні собаки нерідко мають схожі зовнішні риси. Експерименти засвідчили, що люди можуть правильно поєднувати власників із їхніми собаками за фотографіями частіше, ніж випадково. Найбільше значення мають риси обличчя, зокрема форма та вираз очей.