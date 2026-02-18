Эксперты из Кембриджского университета установили, что отдельные гены, которые определяют поведение золотистых ретриверов, связаны также с человеческими эмоциональными чертами. Соответствующие результаты проведенных исследований опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Что известно о сходстве генов ретриверов и людей?

В рамках исследования ученые проанализировали ДНК 1300 собак этой породы и сопоставили генетические данные с особенностями их поведения, которые владельцы описывали в анкетах.

Далее ученые определили, какие именно гены коррелируют с такими чертами, как уровень энергичности, застенчивость, агрессивность или способность к обучению.

По словам нейронауки Элеонор Раффан, выводы оказались чрезвычайно показательными и подтвердили наличие общего генетического основания поведения людей и золотистых ретриверов.



Ретриверы и их владельцы имеют схожие гены / Фото Unsplash

После этого команда провела аналогичный генетический анализ для людей и обнаружила 12 генов, общих для обоих видов и связанных с поведенческими характеристиками.

Например, ген PTPN1, который у ретриверов ассоциируется с агрессией в отношении других собак, у людей связан с депрессивными проявлениями и когнитивными способностями. Другой вариант гена, что у четвероногих отвечает за реакции страха, у людей ассоциируется с тревожностью, которая возникает после переживания стыда.

Отметим, у The Spruce Pets объяснили, что золотистые ретриверы – это порода собак среднего размера с характерной шерстью золотистого оттенка, которая происходит из Шотландии. Они известны своим дружелюбным взглядом и преданностью, а также входят в число самых популярных пород в США.



Сначала этих собак выводили как охотничьих в Шотландском нагорье, однако впоследствии они зарекомендовали себя как замечательные семейные любимцы. Ретриверы обычно хорошо ладят с детьми, отличаются ласковостью и высоким интеллектом. Они часто становятся отличными служебными собаками и успешно выполняют роль поводырей, ассистентов для людей с инвалидностью или участвуют в поисково-спасательных операциях.

Соавтор исследования Энох Алекс отметил, что генетика в значительной степени формирует поведенческие особенности, из-за чего некоторые собаки от природы более склонны воспринимать окружающий мир как стрессовый.

Если же негативный опыт накапливается, животные могут демонстрировать поведение, которое люди трактуют как "плохое", хотя на самом деле это проявление внутреннего напряжения.



Генетическое сходство людей и ретриверов может вызывать сходство поведения / Фото Unsplash

В то же время те же генетические совпадения могут подсказывать эффективные подходы к дрессировке. В частности, ген ROMO1, связан со способностью к обучению у золотистых ретриверов, у людей ассоциируется с эмоциональной чувствительностью и интеллектом.

Учитывая это авторы предполагают, что обучение собак этой породы может быть более результативным, если сочетать его с эмоциональным взаимодействием, а не ограничиваться только вознаграждением за правильные действия.

Несмотря на это, исследователи подчеркивают, что генетика не определяет поведение по принципу "один ген – одна черта". Она скорее влияет на общие эмоциональные состояния и склонности, которые проявляются по-разному в зависимости от условий жизни.

Как отметил специалист по поведению животных из University of Lincoln Дэниел Миллс, домашние собаки не только делят с нами физическое пространство, но и могут переживать подобные психологические трудности современного образа жизни. Поэтому они способны служить своеобразной моделью для изучения некоторых человеческих психических расстройств, связанных с эмоциональными нарушениями.

