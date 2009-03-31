В умовах кризи Peugeot Citroen змінив свого керівника.

Рада директорів французького автовиробника звільнила гендиректора Крістіана Стреффа, який обіймає посаду з 2007 року. Таке рішення Рада директорів ухвалила після того, як минулий рік компанія завершила з чистим збитком у 343 млн. євро. Більше того, за прогнозами Стреффа, Peugeot Citroen залишатиметься збитковим до 2010 року.Філіп Варен (новообраний виконавчий директор Peugeot Citroеn, раніше очолював металургійну компанію Corus): “1 червня цього року новим головою Peugeot Citroеn стане Філіп Варен. До того в 2003 він очолив британсько-голландську металургійну компанію Corus, вивів її з кризи і вже у 2007 добився її злиття з індійською Tata Steel”.Виходячи з успіху Варена у металургійній галузі, Рада директорів одноголосно вирішила, що за його головування Peugeot Citroеn також зможе вирішити усі свої проблеми. Втім, звільнений Крістіан Стрефф не згідний з таким рішенням. Він переконаний, що його політика дозволила компанії "добре підготуватися до кризи". Зокрема, він вважає своїми заслугами скорочення видатків і випуск кількох нових моделей автомобілів.