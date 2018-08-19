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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Philips представив монітор з інтелектуальною технологією, що забезпечить хороше самопочуття

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Philips поповнила свій асортимент моніторів моделлю 328P6VUBREB/11
Philips поповнила свій асортимент моніторів моделлю 328P6VUBREB/11 / philips.ua

Компанія Philips поповнила свій асортимент моніторів моделлю 328P6VUBREB/11. Діагональ екрану складає 31,5 дюйма, а основа пристрою матриця VA.

По це пише 3dnews.ru.

Панель має формат 4K UHD: роздільна здатність становить 3840×2160 пікселів. Показники типової і динамічної контрастності досягають 3000: 1 і 80 000 000: 1. Кути огляду по горизонталі і вертикалі сягають до 178 градусів.

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Окрім того, монітор обладнаний вбудованою док-станцією з роз'ємом USB 3.1 Type-C і функцією подачі живлення.

Цікаво, що екран можна підключити до ноутбука за допомогою єдиного кабелю USB Type-C, щоб дивитися відео у хорошій роздільній здатності і користуватися високошвидкісною передачею даних, одночасно заряджаючи портативний комп'ютер.

Екран оснащений 3-ватними стереофонічними динаміками, інтерфейсами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 (× 2) і концентратором USB 3.0.

Також пристрій отримав підставку SmartErgoBase, що може регулювати висоту, поворот, нахил і кут повороту дисплея.

А режим Philips LowBlue використовує інтелектуальну технологію для зменшення довжини хвилі шкідливого синього світла, що допомагає підтримувати гарне самопочуття.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Philips Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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