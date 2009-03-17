ПІБ одужав

НБУ вивів тимчасову адміністрацію із "Промінвестбанку".

Повідомляють "Українські новини" із посиланням на першого заступника голови правління ПІБ, В’ячеслава Юткіна. За словами банкіра, акт передачі повноважень підписали у вівторок, 17 березня.Як уже повідомлялося, виведення тимчасової адміністрації з "Промінвестбанку" анонсували кілька тижнів тому. Фактично, ще до остаточного формування керівних органів фінустанови, ПІБ працював у повноцінному режимі. Зокрема, у банку було скасовано мораторій на задоволення вимог кредиторів. Нагадаємо, фінансовий стан "Промінвесту" покращився після того, як у січні цього року новим власником 75% його акцій став російський "Внєшекономбанк". Останній, як було погоджено з НБУ, не лише увійшов у капітал ПІБ, але також забезпечив фінансове оздоровлення установи. Тимчасовим адміністратором "Промінвесту" був колишній посадовець центробанку Володимир Кротюк. Його змінив Віктор Башкіров, який свого часу працював у російському "Альфабанку" та американському "Сітігруп", і наразі займає посаду голови правління "Промінвестбанку".