ПІБу все гірше
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Промінвестбанку все гірше.
Керівництво тимчасової адміністрації фінустанови днями звернулося до українського уряду з проханням надати підтримку у питанні дострокового повернення кредитів окремими державними компаніями. Піти на такий крок банкірів змусили вкладники та клієнти, які тисячами по всій країні вимагають від фінустанови повернення своїх коштів. У той же час активів банку вистачить, аби повністю задовольнити усі вимоги кредиторів та зобов’язання перед фізичними особами - запевняють тимчасові керівники Промінвесту. Вони також відзначають високу якість кредитного портфелю ПІБу - на прострочену заборгованість припадає усього менше 2%. Врятувати ж Промінвестбанк від остаточного банкруства, на думку самих банкірів, наразі може тільки його терміновий продаж стратегічному інвестору, пошуки якого тривають.
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