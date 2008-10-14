ПІБу все гірше

Промінвестбанку все гірше.

Керівництво тимчасової адміністрації фінустанови днями звернулося до українського уряду з проханням надати підтримку у питанні дострокового повернення кредитів окремими державними компаніями. Піти на такий крок банкірів змусили вкладники та клієнти, які тисячами по всій країні вимагають від фінустанови повернення своїх коштів. У той же час активів банку вистачить, аби повністю задовольнити усі вимоги кредиторів та зобов’язання перед фізичними особами - запевняють тимчасові керівники Промінвесту. Вони також відзначають високу якість кредитного портфелю ПІБу - на прострочену заборгованість припадає усього менше 2%. Врятувати ж Промінвестбанк від остаточного банкруства, на думку самих банкірів, наразі може тільки його терміновий продаж стратегічному інвестору, пошуки якого тривають.