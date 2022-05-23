Згодом також підтвердила, що були 2 звуки сході вибухи, заступниця міського голови Чижевська. За її словами, спершу помітили спалахи в небі.

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