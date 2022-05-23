Згодом також підтвердила, що були 2 звуки сході вибухи, заступниця міського голови Чижевська. За її словами, спершу помітили спалахи в небі.
Напередодні Обстріл Малина на Житомирщині: російські ракети знову прилетіли в залізничну станцію
Жителі Коростеня, що в Житомирській області, повідомили, що вночі 23 травня чули вибухи. В цей час у регіоні була оголошена повітряна тривога.
Джерело:Суспільне
Згодом також підтвердила, що були 2 звуки сході вибухи, заступниця міського голови Чижевська. За її словами, спершу помітили спалахи в небі.
Напередодні Обстріл Малина на Житомирщині: російські ракети знову прилетіли в залізничну станцію