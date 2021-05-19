На щастя, у будинку не було людей. Рятувальники гасили пожежу понад 2 години.
До теми У Львові на території колишнього ресторану трапилась масштабна пожежа: фото та відео
Що відомо про пожежу у дачному кооперативі
- До Служби порятунку надійшов виклик о 01:14 щодо загоряння будинку на вулиці Клубничній.
- Коли працівники ДСНС приїхали на місце, вогонь вже охопив всю будівлю.
Рятувальники загасили пожежу / Фото ДСНС
- Стихія знищила дах, перекриття та пошкодила конструкції будинку загальною площею 36 квадратні метри.
- До ліквідації пожежі залучили 9 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.
Вогонь повністю знищив будинок / Фото ДСНС
- Вогонь повністю загасили о 03:54.
- Інформації про причину загоряння наразі немає.
Наслідки пожежу у дачному кооперативі / Фото ДСНС