На щастя, у будинку не було людей. Рятувальники гасили пожежу понад 2 години.

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Що відомо про пожежу у дачному кооперативі

  • До Служби порятунку надійшов виклик о 01:14 щодо загоряння будинку на вулиці Клубничній.
  • Коли працівники ДСНС приїхали на місце, вогонь вже охопив всю будівлю.

Пожежа під Діпром горів дачний кооператив
Рятувальники загасили пожежу / Фото ДСНС

  • Стихія знищила дах, перекриття та пошкодила конструкції будинку загальною площею 36 квадратні метри.
  • До ліквідації пожежі залучили 9 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Пожежа під Діпром горів дачний кооператив
Вогонь повністю знищив будинок / Фото ДСНС

  • Вогонь повністю загасили о 03:54.
  • Інформації про причину загоряння наразі немає.

Пожежа під Діпром горів дачний кооператив
Наслідки пожежу у дачному кооперативі / Фото ДСНС