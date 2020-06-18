У 30 кілометрах на захід від Києва населеними пунктами 18 червня пронісся потужний ураган. Злива затопила вулиці, а сильний вітер повалив дерева.

Про зливу в Київській області повідомляє онлайн-видання PavlovskyNEWS.

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Зокрема у селищі Клавдієво-Тарасове через негоду попадали дерева, пошкоджено електрокомунікації. Крім того, злива підтопила вулиці.

Потужний ураган на Київщині: дивіться відео

Потужна злива на Київщині: дивіться відео

У мережі також опублікували відео значних підтоплень вулиць. На опублікованих кадрах вулиці буквально плавають у воді.

Потужна злива під Києвом затопила вулиці населених пунктів: дивіться відео

Клавдієво-Тарасове в Київській області: карта