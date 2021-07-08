Напередодні, 7 липня, вони провели збори, на яких пояснили представникам ЗМІ, які виникли перешкоди для цього проєкту: "Благоустрій території біля озера Вирлиця повинен "пройти" екокомісію Київради. Є такий видатний "еколог", як Олексій Гриценко, який усюди представляється як "радник з екології" мера Віталія Володимировича Кличка. Ці "екологи" лише "кошмарять" столичних забудовників, розповідаючи нісенітниці про "комашок та пташок". Ми не можемо стояти осторонь, ми маємо відстоювати свої права та боротись за своє! Нам стало відомо, що деякі депутати від "Слуги народу" відпрацьовують гроші за відомою "схемою Столара" – так звані заповідники, екопарки та інше. Це все для того, аби відібрати земельну ділянку в одного забудовника та передати іншому, "своєму". Так звані "екопарки Столара" лише для того, щоб потім з бюджету викачувати гроші і направляти їх на фінансування проросійських терористів на Сході України". Євгенія Кулеба та Олексій Гриценко – "шістки" Столара, як кажуть АТОвці, і воїни будуть домагатися покарання згідно із законом.

Протестувальники запевнили, що ніякого "заказника" чи "екопарку" на сміттєзвалищі біля Вирлиці не буде, там буде реабілітаційний центр ветеранів та інвалідів АТО, обладнані медичні кабінети, сучасний спортивний майданчик с тренажерами, зелена зона для рекреації, там буде благоустрій, чистота і порядок, Вирлиця стане гарним місцем!