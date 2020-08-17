Під Миколаєвом горить сміттєзвалище: деталі, фото
У Миколаївській області загорілося сміттєзвалище. Рятувальники ліквідовують пожежу площею 1 000 квадратних метрів.
Повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі під Миколаєвом надійшло до рятувальників о 15:29 17 серпня, інформує пресслужба ДСНС.
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Загорілося сміття на полігоні твердих побутових відходів ПП "Мильча" у селі Мішково-Погорілове Вітовського району.
Вогнеборці ліквідовують пожежу на сміттєзвалищі площею 1 000 квадратних метрів,
– йдеться у повідомленні.
На місце займання виїхали
- вогнеборці 3, 4, 16 державних пожежно-рятувальних частин;
- чергова зміна оперативно-координаційного центру надзвичайників Миколаївщини;
- водовозка аварійно-рятувального загону спеціального призначення;
- 2 трактори ПП "Мильча" та один автомобіль, який підвозить землю до найбільш проблемних ділянок.
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Пожежа на сміттєзвалищі під Миколаєвом / Фото ДСНС
На Миколаївщині, у селі Мішково-Погорілове горить сміттєзвалище: карта