У Миколаївській області загорілося сміттєзвалище. Рятувальники ліквідовують пожежу площею 1 000 квадратних метрів.

Повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі під Миколаєвом надійшло до рятувальників о 15:29 17 серпня, інформує пресслужба ДСНС.

Читайте також У Києві в багатоповерхівці спалахнула пожежа: врятовано жінку з дитиною – фото

Загорілося сміття на полігоні твердих побутових відходів ПП "Мильча" у селі Мішково-Погорілове Вітовського району.

Вогнеборці ліквідовують пожежу на сміттєзвалищі площею 1 000 квадратних метрів,

– йдеться у повідомленні.

На місце займання виїхали

вогнеборці 3, 4, 16 державних пожежно-рятувальних частин;

чергова зміна оперативно-координаційного центру надзвичайників Миколаївщини;

водовозка аварійно-рятувального загону спеціального призначення;

2 трактори ПП "Мильча" та один автомобіль, який підвозить землю до найбільш проблемних ділянок.

Зверніть увагу У столичних вольєрах для собак трапилась пожежа: рятувальникам вдалося врятувати не усіх тварин

Пожежа на сміттєзвалищі під Миколаєвом / Фото ДСНС

На Миколаївщині, у селі Мішково-Погорілове горить сміттєзвалище: карта