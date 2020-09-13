У місті Южноукраїнську, що в Миколаївській області, 12 вересня спалахнула пожежа на місцевому сміттєзвалищі. Вогнище спалахнуло на полігоні площею в 500 квадратних метрів.

Про пожежу на полігон твердопаливних відходів в Южноукраїнську повідомляє ДСНС у Миколаївській області. До слова У Кривому Розі – масштабна пожежа на сміттєвому полігоні: її видно з різних кінців міста Повідомлення про пожежу на полігоні надійшло о 15:35. На місце інциденту одразу наїхали працівники пожежно-рятувальних служб. Крім рятувальників, до ліквідації пожежі залучили 3 водовозки й 1 бульдозер для розгортання великогабаритного сміття.

Пожежа на сміттєзвалищі під Миколаєвом / Фото ДСНС Южноукраїнськ Миколаївської області: карта