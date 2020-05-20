Під Нікополем обвалився міст, коли по ньому їхала вантажівка: фото, відео

На Дніпропетровщині 20 травня обвалився автомобільний міст. У той час ним рухалася вантажівка. Це сталося в селі Олексіївка, що неподалік Нікополя. Поліція вже відкрила три кримінальні справи, інцидент прокоментували в Укравтодорі та ОДА.

У воду впала центральна частина мосту через затоку Каховського водосховища, повідомляє 056.ua.

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Рятувальники витягли авто, його водій не постраждав. Попередня причина обвалу –переправа не витримала навантаження. Адже, як зазначили місцеві жителі, напередодні там проводили ремонтні роботи.



Автомобільний міст обвалився на Дніпропетровщині / Фото 056.ua



Обвал мосту під Нікополем / Колаж 24 каналу

В Укравтодорі повідомили, що цей міст належав до категорії "обмежено діючих", таких в Україні – 27%. Гіршими є лише "непрацездатні мости".

Президент Зеленський анонсував розроблену нами Нацпрограму відновлення мостів. Вона розрахована на 5 років, має охопити 1 385 штучних споруд. Звісно, міст у Олексіївці має бути відновлено насамперед,

– запевнив Олександр Кубраков, голова Укравтодору.

Відомо, що заїзд на міст був дозволений лише тим транспортним засобам вагою до 10 тонн. На в'їзді були встановлені дорожні знаки, які про це попереджали. Вага вантажівки, під час руху якої обвалилася частина мосту, наразі з'ясовується.

Очільник області Олександр Бондаренко відреагував на інцидент. Він підкреслив, що по цій дорозі проходить багато транзитного транспорту, тож рух потрібно відновити якомога швидше. "Міст – на балансі Укравтодору. Але відновлювати його будемо спільними зусиллями", – запевнив він.

Бондаренко також повідомив, що вже розроблена схему зручного об'їзду, але вона ще потребує узгодження з поліцією. До кінця тижня Укравтодор має встановити відповідні дорожні знаки. А от місцеві водії вже зараз рухаються по об'їзних дорогах.

Реакція поліції

За фактом обвалу моста правоохоронці відкрили три кримінальні справи. Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області:

за частиною 1 статті 367 (службова недбалість),

за частиною 1 статті 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд),

за частиною 1 статті291 (порушення чинних на транспорті правил).

Дивіться відео з обвалом мосту:

Довідка. Довжина мосту через затоку Каховського водосховища – 120 метрів, а висота – 5 метрів. Споруда складається з 7 залізобетонних опор та 6 металевих секцій.