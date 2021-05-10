Випив горілку на кладовищі: під Одесою 6-річного хлопчика госпіталізували з сильним отруєнням
В одному з сіл Дальницької територіальної громади в Одеському районі дитина знайшла на кладовищі горілку та отруїлася. 6-річний хлопчик потрапив до лікарні, а його мамі загрожує покарання.
Джерело:Поліція Одещини
Правоохоронці повідомили, що склали протокол на жінку 10 травня, однак, коли саме трапився цей інцидент – невідомо.
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Більше про отруєння
- Дитина ходила на кладовище зі своїми друзями.
- Вони збирали там солодощі, які залишають на могилах у поминальні дні.
- На одному з надгробків він побачив склянку з горілкою та вирішив випити.
- Згодом дитину госпіталізували з інтоксикацією організму.
- Наразі з хлопчиком вже все добре та лікарі вже готують його до виписки.
Що загрожує матері потерпілого
Правоохоронці склали на 39-річну жінку протокол за статтею про невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною та її виховання. Вона передбачає штраф від 850 до 1 700 гривень.
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