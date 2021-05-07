У Чорноморську на Одещині чоловік напоїв алкоголем 9-річного хлопчика. Як наслідок, дитину відвезли в лікарню. А зловмисника, який виявився знайомим мами потерпілого, затримали. Поліції він сказав, що дитина пила пиво, однак муніципальна варта повідомила про споювання горілкою.

До правоохоронців звернулися ввечері 6 квітня. Вони негайно затримали 38-річного зловмисника.

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Підозрюваний у споюванні дитини / Фото Муніципальної варти Чорноморська

Детальніше про цей інцидент

Поліцейські встановили, що дитина відпочивала з мамою та її знайомим на пляжі.

Потім матір відійшла та залишила хлопчика на свого супутника.

Зі слів затриманого, хлопчик попросив ковток пива та він погодився.

Згодом чоловік пішов купатися та дитина сама випила пляшку пива.

Хлопчику стало погано, тому викликали швидку допомогу.

Вона відвезла його в Чорноморську лікарню.



Затриманий у відділку поліції / Фото Муніципальної варти Чорноморська

Інша версія подій

У муніципальній варті Чорноморська повідомили, що чоловік напоїв малолітню дитину горілкою на стоянці неподалік від міського пляжу. Це трапилося приблизно о 10 годині вечора.

З фото видно, що хлопчику в лікарні дали воду й велику посудину. Ймовірно, медики хотіли викликати в дитини блювання, щоб менше алкоголю перетравилось.



9-річний хлопчик, якого споїли в чорноморську / Фото Муніципальної варти Чорноморська

Що загрожує за таке порушення

Із затриманим провели бесіду та склали на нього протокол за статтею про доведення неповнолітнього до стану сп'яніння. Чоловікові загрожує штраф від 102 до 136 гривень.