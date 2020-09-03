Під офісом "Свободи" в Києві побили поліцейських: що відомо
У "Свободі" заявили, що їхній офіс у Києві оточили спецпризначенці та поліція. Начебто хотіли затримати члена організації та депутата Київради Назаренка. У поліції підтвердили, що до офісу приїжджали, але мету візиту не зазначили. Натомість повідомили, що на місці інциденту троє правоохоронців зазнали тілесних ушкоджень.
"Свободівці" побилися з поліцією в Києві біля свого офісу: коментар НПУ
На офіційному сайті поліції Києва пресслужба розповіла таке:
Читайте також У Києві напали на нардепа Полякова: зловмисника затримали
- Ввечері 2 вересня троє правоохоронців з Департаменту стратегічних розслідувань НПУ приїхали до "офісу громадської організації", розташованого у Києві на вулиці Тургенівська. Збиралися здійснити слідчі дії (які саме – не вказали, про яку організацію мовиться – також).
- Там між поліцейськими та представниками організації виник конфлікт. Усі троє правоохоронців зазнали тілесних ушкоджень, але їх не госпіталізовували. Правову кваліфікацію події обіцяють оприлюднити згодом.
Що кажуть у "ВО "Свобода" про конфлікт із поліцією в Києві
- Голова фракції "ВО "Свобода" у міськраді Києва Юрій Сиротюк написав у фейсбуці, що, мовляв, люди Авакова намагаються захопити офіс "Свободи". Начебто приміщення оточили, на місці присутні спецпризначенці.
- Лідер "Свободи" Олег Тягнибок також у фейсбуці зазначив, що під офісом організації у Києві зібралося пів сотні правоохоронців. Вони, мовляв, хотіли затримати Володимира Назаренка – ветерана АТО і чинного депутата Київради.
- Однак Назаренка так і не затримали. Як він сам написав у фейсбуці, поліція зрештою з-під офісу поїхала. А за підтримку на місці інциденту Назаренко подякував організаціям "С14", "Нацкорпус", "Правий сектор" та іншим.
Під офісом "Свободи" начебто були спецпризначенці / Фото з фейсбука Сиротюка
Зверніть увагу Зайшли в магазин без маски: поліцейський погрожував зброєю жінкам із дитиною – відео