Конфлікт у Києві біля офісу "Свободи" / Фото зі сторінки Сиротюка у фейсбуці

У "Свободі" заявили, що їхній офіс у Києві оточили спецпризначенці та поліція. Начебто хотіли затримати члена організації та депутата Київради Назаренка. У поліції підтвердили, що до офісу приїжджали, але мету візиту не зазначили. Натомість повідомили, що на місці інциденту троє правоохоронців зазнали тілесних ушкоджень.