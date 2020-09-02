Зайшли в магазин без маски: поліцейський погрожував зброєю жінкам із дитиною – відео
Патрульний поліцейський на Сумщині вирішив пригрозити пістолетом жінкам із дитиною. Ті, мовляв, зайшли до магазину без маски, втекли від поліції на автомобілі, а потім ще й намагалися наїхати на патрульного. У жінок – учасниць конфлікту цілком інша версія подій.
Інцидент трапився 20 серпня у місті Путивль. Відео оприлюднили у фейсбуці 1 вересня на сторінці stopcor.ua. На це вже відреагували у поліції Сумської області.
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Конфлікт патрульного з жінками у Путивлі: пояснення поліції
- Три жінки були у Путивлі проїздом. Вони пішли до місцевого супермаркету, але не мали захисних масок. Щодо цього зауваження зробив охоронець магазину. Жінки не реагували, тож працівник викликав поліцію.
- Далі на місце прибули поліцейські, попросили в жінок документи. Ті сказали, що мають їх в автомобілі, пообіцяли принести, але замість того просто поїхали геть.
- Приблизно через годину історія отримала продовження: поліцейські помітили автомобіль жінок та подали сигнал зупинитися. Водійка зупинилася, але не хотіла говорити з поліцейським, а ще й зробила спробу наїзду.
- Тому правоохоронець "дістав табельну зброю для попередження наїзду автомобілем на нього". Все, як кажуть у поліції, відповідно до чинного законодавства.
- Утім, слідство триває: треба вивчити всі обставини, відео з камер нагляду, опитати свідків та працівників магазину, де почався конфлікт.
Геть інша версія у жінки – учасниці конфлікту
У іншої сторони конфлікту – інша й версія подій. Учасниця інциденту Світлана Пархоменко розповіла "СтопКору", як розгорталися події, на її думку, насправді.
- Жінки дійсно зайшли в "АТБ" у Путивлі без масок. Зауваження щодо цього їм зробили.А от потім "ми вийшли з магазину та надягли маски", – стверджує Пархоменко.
- Далі повернулися до магазину й купили, що збиралися. У цей час поліцейські стояли біля входу, претензій не висловлювали.
- Приблизно через годину ті ж поліцейські підійшли до жінок із наміром скласти адмінпротокол. Чому протокол склали не в магазині – Пархоменко не розуміє.
- "Ми не погодилися, тож вони (поліцейські – 24 канал) захотіли нас затримати та повести до відділку", – розповіла жінка.
- Тоді жінки пішли до автомобіля за документами, але коли в авто сіли, вирішили більше не виходити. Мовляв, виникли сумніви, що ті чоловіки – взагалі поліцейські.
- А коли жінки вирішили поїхати собі, ті чоловіки "почали стукати у скло", "стрибати під бампер та кричати, що давлять співробітників поліції".
От тоді "один із них дістав пістолет", після чого жінок "змусили підписати протокол".
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