У Києві під Офісом Президента, що розміщується на вулиці Банковій, знайшли бойову гранату. Зараз на місці працює поліція.

Бойова граната під ОПУ

Про інцидент повідомив нардеп від пропрезидентської "Слуги народу" Олександр Качура. Відповідний допис з’явився у телеграмі.

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За словами парламентаря, зараз під Офісом Президента правоохоронці проводять слідчо-оперативні заходи. Зокрема, закрили прохід через вулицю Банкову.

Щодо того, чи знайшли бойовому гранату, чи щось інше – поки точної інформації немає. Однак, ходять чутки, що саме бойову гранату.

Журналісти 24 каналу намагаються зв’язатися з пресслужбою столичної поліції задля роз’яснювального коментаря.