У Житомирській області невідомі підірвали залізничну колію, по якій рухався потяг з пальним. Слідчі СБУ розпочали розслідувати справу як теракт.

Справу розслідують як теракт

Інцидент стався 31 серпня після обіду у Коростенському районі. Про це інформує пресслужба СБУ.

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Вантажний потяг з бензином та дизпаливом рухався за маршрутом Барбари – Коростень.



На перегоні Сокорики – Бехи під час руху потягу, який транспортував з Білорусі 64 вагони з бензином і дизельним пальним, стався вибух, внаслідок якого деформовано рейки та пошкоджено залізничні шпали. Жертв немає,

– мовиться у повідомленні Служби безпеки.

СБУ просить відгукнутись свідків події

На місце події прибули поліцейські, а також вибухотехніки. Злочин розслідують за статтею теракт. Співробітники СБУ просять усіх, хто міг стати свідками події, повідомити інформацію слідчим.

Дивіться відео з місця події:



На місце прибули поліцейські та вибухотехніки / Фото Нацполіції



СБУ розслідує злочин як теракт / Фото Нацполіції