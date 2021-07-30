Зранку 30 липня кількість потягів, що затримуються, збільшилася з 6 до 8.

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Що відомо про аварію

У ніч проти 30 липня на залізничному переїзді на станції Решетилівка потяг зіткнувся з вантажівкою. Як написали в Укрзалізниці, жертв зіткнення немає. Втім, чергову по залізничному переїзду довелося шпиталізувати.

На місце одразу ж виїхала бригада ремонтників. На станції Решетилівка оперативно відновили рух парною колією, але це не допомогло уникнути затримок.

Які потяги затримуються

Станом на 08:45 затримуються поїзди:

№85 Новоолексіївка — Львів (затримка склала 3 години 50 хвилин);

№126 Київ — Костянтинівка (затримка склала 2 години);

№17 Харків — Ужгород (затримка склала 2 години);

№11 Новоолексіївка — Київ (затримка склала 2 години);

№138 Хмельницький — Лисичанськ (затримка склала 1 годину 30 хвилин);

№41 Дніпро — Трускавець (затримка склала 1 годину);

№58 Одеса — Ковель (затримка склала 1 годину).



Місце аварії на Полтавщині / Фото Poltavske TV



На Полтавщині потяг врізався в вантажівку / Фото Poltavske TV