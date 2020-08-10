У Києві під Посольством Білорусі кілька десятків людей зібралися на акцію солідарності. Активісти вигукували патріотичні білоруські гасла та запалили фаєри. Поліція затримала двох учасників акції.

Протест під посольством у Києві

Під диппредставництвом проходить акція солідарності з народом Білорусі, повідомляє 24 канал.

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Там зібралися кілька десятків активістів, журналісти та правоохоронці. Люди вимагають засудити побиття білоруських громадян, які вийшли напередодні на мирний протест.

Крім того, учасники акції в Києві наголошують на необхідності звернень до міжнародних організацій, аби вони відреагували на події в Білорусі.

Протестувальники мають зі собою плакати з написами: "Віримо, можемо, переможемо!", "За вашу і нашу свободу – Luka game over".

Вже затримали активіста

Згодом з телеграму PavlovskyNews стало відомо про те, що люди запалили фаєри. Пізніше відбулося затримання активіста.

За словами поліції, він хотів кинути яйце в будівлю. Згодом відбулася жорстка сутичка – у поліцейській машині відірвали номерний знак. Люди намагалися забрати назад затриманого. У результаті затримали двох людей.

Протестувальники запалили фаєри: відео

Затримання активіста під Посольством Білорусі в Києві: відео

Під Посольством Білорусі у Києві зібралися люди / Фото Андрія Костюка (24 канал)



Люди збираються на протест під Посольством Білорусі в Києві: відео​

Важливо! Раніше протестувальники з Білорусі оприлюднили свій план дій на 10 серпня. Відповідно до нього, о 19:00 жителів Мінська просять підійти до Стели, також можна збиратись і в інших районах столиці. Рухатись мітингувальники будуть невеликими групами.

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