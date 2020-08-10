Протест під Посольством Білорусі в Києві: відомо про двох затриманих – фото, відео
У Києві під Посольством Білорусі кілька десятків людей зібралися на акцію солідарності. Активісти вигукували патріотичні білоруські гасла та запалили фаєри. Поліція затримала двох учасників акції.
Протест під посольством у Києві
Під диппредставництвом проходить акція солідарності з народом Білорусі, повідомляє 24 канал.
Раніше Під посольствами Білорусі в Росії й Україні збираються мітинги: фото й відео
Там зібралися кілька десятків активістів, журналісти та правоохоронці. Люди вимагають засудити побиття білоруських громадян, які вийшли напередодні на мирний протест.
Крім того, учасники акції в Києві наголошують на необхідності звернень до міжнародних організацій, аби вони відреагували на події в Білорусі.
Протестувальники мають зі собою плакати з написами: "Віримо, можемо, переможемо!", "За вашу і нашу свободу – Luka game over".
Вже затримали активіста
Згодом з телеграму PavlovskyNews стало відомо про те, що люди запалили фаєри. Пізніше відбулося затримання активіста.
За словами поліції, він хотів кинути яйце в будівлю. Згодом відбулася жорстка сутичка – у поліцейській машині відірвали номерний знак. Люди намагалися забрати назад затриманого. У результаті затримали двох людей.
Протестувальники запалили фаєри: відео
Затримання активіста під Посольством Білорусі в Києві: відео
Під Посольством Білорусі у Києві зібралися люди / Фото Андрія Костюка (24 канал)
Люди збираються на протест під Посольством Білорусі в Києві: відео
Детальніше про це Протести у Білорусі: мітингувальники оприлюднили план наступних дій
Протести у Білорусі: коротко
- Масові протести розпочалися після того, як ЦВК Білорусі оголосила перші результати президентських виборів. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси вважають, що відбулися масові фальсифікації. Саме тому люди вийшли на вулиці міст по всій країні на протест.
- Правоохоронці відразу почали затримувати протестувальників, кидати в їх бік світлошумові гранати та бити кийками.
- Найбільш масштабні сутички спалахнули у Мінську.
- Там ОМОН стріляв по людях з рушниць із гумовими кулями та застосовував водомети.
- Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички.
- Під час сутичок були затримані сотні людей, десятки протестувальників отримали поранення. У ЗМІ заявляють про смерть 3 учасників протестів, втім, офіційний Мінськ це спростовує.