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      Під час бунту в одеській колонії постраждали 13 працівників

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      Під час бунту в одеській колонії постраждали 13 працівників
      Під час бунту в одеській колонії постраждали 13 працівників / npu.gov.ua

      У Південній виправній колонії №51 на в Одесі 27 травня стався бунт ув'язнених. Унаслідок цього 13 співробітників виправних установ отримали різні травми та ушкодження.

      Серед травмованих є працівники іншої колонії – №14, яка розташована поруч, пише "Громадське".

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      У Міській лікарні №11З повідомили, що стан пацієнтів стабільний і їхньому життю нічого не загрожує.

      Одинадцятьох відправили на амбулаторне лікування, двох – шпиталізували. Один з них отримав перелом основи черепа, інший – рану голови та закриту черепно-мозкову травму,
      – розповів головний лікар Микола Турчин.

      Окрім того, ще четверо працівників отримали струс мозку. Перших постраждалих доправили до медзакладу близько першої години дня. Про постраждалих в'язнів інформації немає.

      Що відбулось у одеській колонії, дивіться відео:

      Що сталось у колонії Одеси?У Південній виправній колонії №51 на в Одесі 27 травня стався бунт ув'язнених. Крім того, на території колонії почалася пожежа. Спочатку повідомляли про втечу ув'язнених. Буцімто з колонії втекли 15 ув'язнених, частину з них зловили. Проте, інформація виявилася неправдивою. Насправді правоохоронці зловили не втікачів, а кількох співчуваючих, які прийшли до колонії підтримати в'язнів.

      До колонії стянули військових Нацгвардії та спецназ, Люстдорфську дорогу перекрили. За словами ув'язнених, спецназ вкрай жорстко розправлявся з тими, хто збунтувався.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Бунт в одеській колонії Новини Одеси Кримінальні новини Поліція Надзвичайні ситуації
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