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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Під час перегонів у Бразилії сталася аварія на піт-лейні з постраждалими: відео

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Аварія під час піт-стопу
Аварія під час піт-стопу

У бразильському чемпіонаті з перегонів Stock Light на трасі Кампо-Гранде у штаті Мату-Гросу-ду-Сул під час піт-лейну сталася аварія, в якій постраждали троє механіків. У двох з них зафіксовані переломи, ще один перебуває у реанімації.

Інцидент трапився в той момент, коли більшість пілотів відправилася на піт-стопи. Автомобіль гонщика Ріка Майнріка намагався виїхати, але в’їхав в іншого пілота, який проїжджав поруч, і влетів у трьох механіків, яку були поруч.

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Відео аварії під час піт-стопу на перегонах у Бразилії

 

Внаслідок аварії постраждали троє механіків. В одного з них перелом гомілки, у ще одного перелом ноги. Та найбільше постраждав третій механік. У нього виявили набряк мозку через падіння після зіткнення. Він в реанімації.

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Гонка була зупинена. Зважаючи на те, що три чверті дистанції було подолано, її вирішили не відновлювати, зберігши результати, які були на момент аварії.

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Теги: Аварії та ДТП Новини спорту Перегони Бразилія
Джерело: 24 Канал
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