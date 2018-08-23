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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Під час технофесту Interpipe TechFest проведуть масштабний дослід

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Interpipe TechFest відбудеться у Дніпрі
Interpipe TechFest відбудеться у Дніпрі

Під час технофестивалю Interpipe TechFest-2018, що відбудеться у Дніпрі, фахівці проведуть масштабний хімічний дослід. Таким чином організатори спробують привернути увагу до хімічної галузі.

Про це повідомляють організатори.

У спеціальній локації Хімлаб обіцяють гарячі мильні бульбашки, досліди з рідким азотом і сухим льодом, різнобарвне полум'я та вогнетривкий папір.

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Протягом 2-х днів в Хімлабі можна буде побачити десятки дослідів, в яких різні хімічні реакції будуть запалювати (в тому числі під водою), підривати, заморожувати, здобувати нові речовини і не тільки. У програмі заплановано 120 різних експериментів. Крім того, буде проведено рекордний дослід з розкладання перекису водню.

"Перекис водню часто застосовується в лабораторних дослідах. У нашому випадку, ключовою відмінністю, є масштаб. Ми хочемо провести дослід з розкладанням перекису водню в бочці на 200 літрів. Змішавши перекис, миючий засіб і каталізатор, ми отримаємо дуже ефектний результат. Це буде фонтан з піни, причому її кількість перевищить людський зріст", –розповів завідувач науково-дослідної лабораторії ДНУ, кандидат хімічних наук Віталій Пальчиков.

Зазвичай такі заходи мають вкрай обмежений бюджет. Саме з нестачею фінансів пов'язаний міф, нібито хімія нудне заняття. Тоді як Interpipe TechFest – рідкісна можливість показати дітям найбільш видовищні та цікаві експерименти. По-справжньому познайомити їх з наукою.

"Людина стикається з хімією щодня, навіть якщо не здогадується про це. Особисто я люблю її, тому що мені подобається відкривати щось нове...Ви можете створити щось корисне, речовину, якої ще не було на планеті", – сказав Віталій.

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Окрема локація Хімлаба буде присвячена цікавому практикуму щодо вивчення властивостей газів. Крім іншого, тут обидва дні буде працювати відкрита молекулярна кріогенна кухня. Кухарями виступлять співробітники газової компанії Elme Messer Gaas AS. І кожен бажаючий зможе скуштувати приготовані у нього на очах десерти. Важливо, що всі страви за допомогою рідких газів готуватимуться практично миттєво. Наприклад, для приготування вершкового морозива знадобиться всього три хвилини, а фруктового сорбе – ще менше.

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Теги: Новини України Техно Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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