Під Дніпром внаслідок ДТП перекинувся автобус: фото та відео

Ввечері, 8 серпня, о 21:34 на дорозі Дніпро – Мелітополь неподалік населеного пункту Первомайське зіткнулися автобус марки Mercedes та легковик Opel.

Про це повідомили у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області.

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Зазначається, що о21:34 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про ДТП. На місце події одразу було відправлено чергові відділення 25 та 48 державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що під час руху зіткнулися автобус Mercedes з легковим автомобілем Opel. В результаті зіткнення автобус вилетів у кювет та перекинувся на правий бік. Легковий автомобіль перевернувся на дах,

– йдеться у повідомленні.



Рятувальники витягнули чоловіказ перевернутого авто

Рятувальники змушені були вдатися до використання спеціальних інструментів для того, щоб витягнути водія з автівки. Після того, як чоловіка було звільнено його передали медикам для надання першої допомоги.

"Внаслідок ДТП постраждало 15 осіб, з них 6 осіб госпіталізовано до КЗ "Синельниківська ЦРЛ", 9 осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження, направлені на амбулаторне лікування", – зауважили у ДСНС.

На місці події працювало 9 працівників особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.



Внаслідок інциденту постраждало 15 осіб

Наразі співробітниками поліції проводять слідчі дії щодо становлення обставин ДТП.

Дивіться відео: ДТП у Синельниківському районі

Нагадаємо, у Дніпропетровській області зіткнулися легковий автомобіль "Ауді А8" і рейсовий автобус Мерседес, який їхав за маршрутом Дніпро-Кам'янське. Внасліддок ДТП загинули двоє людей, та ще 13 отримали поранення.