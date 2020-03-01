Під Києвом горить готель, перекрита траса Київ – Одеса: фото, відео
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Поблизу селища Чабани, що у Київській області, спалахнув готель біля автозаправної станції.
Відео та фото пожежі опублікували очевидці у фейсбук.
До слова: У Києві дотла згоріла маршрутка
Через сильне задимлення траса Київ – Одеса перекрита.
Затори на трасі Київ – Одеса через масштабну пожежу
На місці працюють вогнеборці, поліція та швидка допомога. Наразі інформації про постраждалих немає.
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