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      Під Києвом горить готель, перекрита траса Київ – Одеса: фото, відео

      -
      Пожежа в готелі на трасі Київ – Одеса / ТСН

      Поблизу селища Чабани, що у Київській області, спалахнув готель біля автозаправної станції.

      Відео та фото пожежі опублікували очевидці у фейсбук. 

      До слова: У Києві дотла згоріла маршрутка

      Через сильне задимлення траса Київ – Одеса перекрита.

      одеса київ пожежа
      Затори на трасі Київ – Одеса через масштабну пожежу

      На місці працюють вогнеборці, поліція та швидка допомога. Наразі інформації про постраждалих немає.

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Пожежа Новини Одеси Новини Києва Новини України
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