Під Києвом поліцейські зняли маршрутку з рейсу через п’яного водія

У селищі Чабани, що під Києвом, поліцейські зупинили автомобіль "Мерседес Бенц Спрінтер". За кермом знаходився 43-річний водій з ознаками алкогольного сп'яніння. Нетверезий стан водія підтвердив і результат медичного освідування.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

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Зазначається, що транспортний засіб здійснював перевезення пасажирів зі столиці в Боярку. На момент зупинки людей в салоні не було.



"Водія поліцейські зняли з маршруту та склали відносно нього протокол про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП – керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. В подальшому міру покарання п’яного маршрутника визначить суд", – зазначили у поліції.