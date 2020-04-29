Під Києвом п'яний водій швидкої влаштував ДТП: фото

На автотрасі Київ – Харків біля повороту на Переяслав (раніше Переяслав-Хмельницький) 29 квітня трапилася ДТП за участі швидкої. Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що імовірним винуватцем є саме водій карети швикдої допомоги. Ба більше, він мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Про аварію, яка трапилася за 90 кілометрів від Києва, повідомляє патрульна поліція Київської області.

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Правоохоронці встановили, що водій автомобіля швидкої здійснював виїзд з другорядної дороги. У цей момент він не надав перевагу в русі автомобілю Volkswagen LT35, який їхав головною дорогою. Як наслідок, відбулося зіткнення.

Внаслідок аварії отримали травми двоє фельдшерів швидкої допомоги. Їх одразу ж відвезли до лікарні, де надали необхідну допомогу.

Спілкуючись з водієм швидкої допомоги, патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Ба більше, він навіть не мав при собі посвідчення водія.



У водія швидкої, який організував ДТП під Києвом, явні ознаки алкогольного сп'яніння / фото патрульної поліції

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Надалі справою займуться слідчі, які й встановлять усі деталі аварії.



Внаслідок аварії під Києвом постраждали двоє фельдшерів швидкої / фото патрульної поліції