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      Під Києвом п'яний водій швидкої влаштував ДТП: фото

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      ДТП зі швидкою на трасі Київ - Харків 29 квітня 2020
      Авто швидкої потрапило у ДТП під Києвом / фото патрульної поліції

      На автотрасі Київ – Харків біля повороту на Переяслав (раніше Переяслав-Хмельницький) 29 квітня трапилася ДТП за участі швидкої. Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що імовірним винуватцем є саме водій карети швикдої допомоги. Ба більше, він мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.

      Про аварію, яка трапилася за 90 кілометрів від Києва, повідомляє патрульна поліція Київської області.

      До слова У Києві зіткнулися 7 авто: відео ДТП

      Правоохоронці встановили, що водій автомобіля швидкої здійснював виїзд з другорядної дороги. У цей момент він не надав перевагу в русі автомобілю Volkswagen LT35, який їхав головною дорогою. Як наслідок, відбулося зіткнення.

      Внаслідок аварії отримали травми двоє фельдшерів швидкої допомоги. Їх одразу ж відвезли до лікарні, де надали необхідну допомогу.

      Спілкуючись з водієм швидкої допомоги, патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Ба більше, він навіть не мав при собі посвідчення водія.

      ДТП під Києвом, аварія зі швидкою
      У водія швидкої, який організував ДТП під Києвом, явні ознаки алкогольного сп'яніння / фото патрульної поліції

      На місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Надалі справою займуться слідчі, які й встановлять усі деталі аварії.

      ДТП зі швидкою, аварія під Києвом
      Внаслідок аварії під Києвом постраждали двоє фельдшерів швидкої / фото патрульної поліції

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Поліція Новини Києва Постраждалі Аварії та ДТП
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