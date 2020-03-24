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      Під Києвом виявили підпільний цех, в якому виготовляли антисептики: фото, відео

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      Під Києвом виявили підпільний цех, в якому виготовляли антисептики / Фото Нацполіції

      У селі під Києвом зловмисники облаштували підпільний цех з виготовлення антисептиків. Організували його у будинку культури, який не працює. Там правоохоронці знайшли вже готову продукцію, сировину, записи із пропорціями, тару.

      Виявили підпільний цех поліцейські Вишгородського району, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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      Оглянувши приміщення колишнього будинку культури села Козаровичі, правоохоронці помітили в одній із кімнат лабораторію.

      Під час обшуку слідчі виявили там

      • пластикові цистерни з різними рідинами;
      • обладнання для виготовлення засобу для дезінфекції;
      • блокноти із записами пропорцій;
      • різні посудини та етикетки на розфасовану вже готову продукцію.

      На момент його виявлення у підпільному цеху були двоє людей, їх затримали.

      Правоохоронці визначають усіх причетних до організації підпільного бізнесу, шляхи походження сировини та способи збуту готових антисептиків.

      Поліція розпочала кримінальне провадження. За таке порушення передбачений штраф до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів (170 тисяч гривень). А також конфіскація та знищення незаконно виготовлених товарів.

      Під Києвом виявили підпільний цех, в якому виготовляли антисептики: фото Нацполіції

      Викриття підпільного цеху з виготовлення антисептиків під Києвом: дивіться відео

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Здоров'я Коронавірус в Україні Поліція Новини Києва
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