Під Львовом спалахнула масштабна пожежа на хімічному підприємстві: фото

Під Львовом у селі Чишки Пустомитівського району сталася масштабна пожежа на одному з місцевих хімічних підприємств.

Станом на 15:00 ліквідація пожежі триває, на місці працюють рятувальники, повідомляє прес-служба Давидівської сільської ради.

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Повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС 30 серпня о 13:49. Ймовірно, що на території підприємства вибухнули три цистерни з аміаком. Та наразі ця інформація не підтверджена.

Згідно з даними Підберезівської сільської ради, пожежа сталася на підприємстві "Ніка Друк", яке розташоване на вулиці Лесі Українки, 53. ДСНС Львівщини підтвердило цю інформацію.



На Львівщині сталась пожежа на хімічному підприємстві / Фото: ДСНС Львівщини

Мешканців Давидівської ОТГ закликали зачинити вікна та двері, не виходити на вулицю, а також не випускати дітей з домівок.

УВАГА У селі Чишки сталася масштабна пожежа на одному із підприємств. Прохання до мешканців усіх сіл Давидівської ОТГ,... Опубліковано Давидівська сільська рада об'єднаної територіальної громади Пʼятниця, 30 серпня 2019 р.



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