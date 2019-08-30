15:35
30 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Під Львовом спалахнула масштабна пожежа на хімічному підприємстві: фото

      806 Читать новость на русском
      Пожежа під Львовом
      Пожежа під Львовом / Соцмережі

      Під Львовом у селі Чишки Пустомитівського району сталася масштабна пожежа на одному з місцевих хімічних підприємств.

      Станом на 15:00 ліквідація пожежі триває, на місці працюють рятувальники, повідомляє прес-служба Давидівської сільської ради.

      Читайте також: Смертельна пожежа в готелі "Токіо Стар" – прокуратура назвала причину

      Повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС 30 серпня о 13:49. Ймовірно, що на території підприємства вибухнули три цистерни з аміаком. Та наразі ця інформація не підтверджена.

      Згідно з даними Підберезівської сільської ради, пожежа сталася на підприємстві "Ніка Друк", яке розташоване на вулиці Лесі Українки, 53. ДСНС Львівщини підтвердило цю інформацію.

      Пожежа під Львовом
      На Львівщині сталась пожежа на хімічному підприємстві / Фото: ДСНС Львівщини

      Мешканців Давидівської ОТГ закликали зачинити вікна та двері, не виходити на вулицю, а також не випускати дітей з домівок. 

      УВАГА У селі Чишки сталася масштабна пожежа на одному із підприємств. Прохання до мешканців усіх сіл Давидівської ОТГ,...

      Опубліковано Давидівська сільська рада об'єднаної територіальної громади  Пʼятниця, 30 серпня 2019 р.


      Новина доповнюється....

      blog_ava
      24 полонені українські моряки повернулися до України, – ЗМІ
      сьогодні
      21500
      Теги: Новини України Новини Львова Пожежа Хімічна промисловість
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Третій сезон "13 причин чому": Хто вбив Брайса Вокера?
      сьогодні , 15:30 Третій сезон "13 причин чому": Хто вбив Брайса Вокера?
      Юлія Ліпенцева 11
      Ганна Новосад: що відомо про нову очільницю Міносвіти
      сьогодні , 15:30 Ганна Новосад: що відомо про нову очільницю Міносвіти
      249
      Россия превращает Крым в радиоактивную зону
      сьогодні , 15:02 Россия превращает Крым в радиоактивную зону
      Злой Одессит 3195
      Марш захисників України: як вдалося організувати та уникнути політики
      сьогодні , 14:30 Марш захисників України: як вдалося організувати та уникнути політики
      Віталій Дейнега 346
      Оксана Маркарова: що відомо про одного з двох "старих міністрів"
      сьогодні , 13:30 Оксана Маркарова: що відомо про одного з двох "старих міністрів"
      Яніна Ткачук 9727
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук