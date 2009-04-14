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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Під наглядом СБУ

18:48, 14 квітня 2009 278

Без шоколадок, квітів і грошей доведеться працювати чиновникам усіх рівнів.

Віднині за ними наглядатиме Служба безпеки України Голова СБУ Валентин Наливайченко пригрозив - його відомство здійснить антикорупційну перевірку роботи усіх районних рад та адміністрацій - бо ж нині жодне бюрократичне питання в органах влади без хабара вирішити неможливо. Наразі найважливіше, на думку Наливайченка, викорінити корупцію на місцевому рівні.Валентин Наливайченко (голова Служби безпеки України): “Кожний районний підрозділ Служби безпеки від сьогоднішнього дня працює по боротьбі з корупцією в конкретній райадміністрації. А відтак просив би за вашою допомогою довести до кожного громадянина України, який стикається з свавіллям і беззаконням. звертаючись від довідки до рішення про реєстрацію своєї довідки в БТІ - будь ласка, звертайтесь до нас, буде реагування невідкладне”.Про повальну корупцію в країні, каже Наливайченко, свідчать переповнені скаргами скриньки довіри. Нести туди скарги на несумлінних чиновників Валентин Наливайчеко закликав громадян і далі - пообіцявши, що каратимуть усіх незважаючи на ранги. На підтвердження слів повідомив - днями Служба безпеки затримала за хабарництво члена Громадської ради при Міністерстві аграрної політики, та склала протокол про корупцію стосовно керівника Державного департаменту надлишкового майна та земель Міністерства оборони України. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 квітня 2009
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