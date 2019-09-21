ДТП на одеській трасі: загинули 9 осіб – моторошні фото, відео (18+)

Під Одесою в результаті моторошної аварії за участю вантажівки і переповненої маршрутки загинули дев'ятеро людей, ще четверо осіб постраждали.

Аварія трапилася близько 14 години в Овідіопольському районі між селами Нова Долина і Прилиманське.

Найважливіше: У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб: усе, що відомо наразі

На місце одразу прибули рятувальники, яким довелося витягувати загиблих та постраждалих пасажирів з маршрутки за допомогою гідравлічних інструментів.

У результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки, що слідувала до Одеси, та вантажівки, що поверталася з обласного центру, попередньо загинули дев’ятеро людей,

– розповіли у поліції.



Смертельна ДТП на одеській трасі / фото з фейсбука



У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб

Під Одесою в ДТП загинули 9 осіб: відео 18+ (Любов Гордієвська)

Смертельна ДТП під Одесою: відео 18+ (Любов Гордієвська)

Наразі правоохоронці встановлюють кількість постраждалих та усі причини аварії.

Через ДТП поліція відкрила кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб.



Моторошна ДТП на Одещині

Через смертельне зіткнення, на одеській трасі утворилися незначні затори в обидві сторони.

Смертельна ДТП на одеській трасі: відео 18+ (Любов Гордієвська)