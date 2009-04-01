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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Під водою

Фінансові ринки 12:33, 1 квітня 2009 197

"Зелений континент" заливає висока вода.

Сильні зливи затопили найбільш густозаселений штат Австралії. Влада Нового Південного Уельсу оголосила північні райони штату зоною стихійного лиха. Через надмірні опади місцеві ріки вийшли з берегів. Так, рівень річки Беллінгер вже сягнув своєї пікової точки - майже 9 метрів, а в річці Набукка вода піднялася до рекордної позначки, зафіксованої тут понад півстоліття тому – 10,5 метрів.У зв'язку з безперервними зливами відрізаними від зовнішнього світу залишилися цілі міста. Найбільший удар прийняли на себе Бонвілл, Максвелл, Уранга, Кофс-Харбор і Дарквуд. Затоплені тисячі житлових будинків та офісів, школи, лікарні, ферми - усе опинилося під водою. Влада у екстреному режимі проводить евакуацію мешканців потерпілих районів. У найближчі дні метеорологи передбачають нові дощі. Хоча - твердять синоптики - найгірше вже позаду.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 квітня 2009
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