"Зелений континент" заливає висока вода.

Сильні зливи затопили найбільш густозаселений штат Австралії. Влада Нового Південного Уельсу оголосила північні райони штату зоною стихійного лиха. Через надмірні опади місцеві ріки вийшли з берегів. Так, рівень річки Беллінгер вже сягнув своєї пікової точки - майже 9 метрів, а в річці Набукка вода піднялася до рекордної позначки, зафіксованої тут понад півстоліття тому – 10,5 метрів.У зв'язку з безперервними зливами відрізаними від зовнішнього світу залишилися цілі міста. Найбільший удар прийняли на себе Бонвілл, Максвелл, Уранга, Кофс-Харбор і Дарквуд. Затоплені тисячі житлових будинків та офісів, школи, лікарні, ферми - усе опинилося під водою. Влада у екстреному режимі проводить евакуацію мешканців потерпілих районів. У найближчі дні метеорологи передбачають нові дощі. Хоча - твердять синоптики - найгірше вже позаду.